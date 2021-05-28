Как прошел День пограничника в Москве: 20 ярких фото

В праздничный день защитники наших границ пошли в столичные парки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профессиональный праздник 28 мая отмечают те, кто охраняет рубежи нашей страны. «День пограничника» празднуется начиная с 1958 года, когда Совет министров СССР принял постановление об учреждении праздника.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот день в столице почтили память погибших на службе минутой молчания, о самоотверженности защитников наших границ акцентировал и в поздравлении президент России Владимир Путин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятки пограничников собрались в Парке Горького, на ВДНХ. Они были рады встретить коллег из других городов. Сослуживцы прошли с флагами, делали памятные фотографии и даже купались в фонтанах, что делать, конечно, нельзя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Важность праздника в том, что сотрудники пограничных органов хранят верность традициям своих предшественников и делают все возможное для нынешнего спокойствия на границах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в Москве запланирован праздничный артиллерийский салют - на Поклонной горе и ВДНХ. Над Москвой планируют выпустить более 20 видов фейерверков, среди которых "Слава" и "Фиалка".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН