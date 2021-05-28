Москвичку, связавшую в сочинском отеле приемных дочек-близнецов, временно ограничили в родительских правах

Шокированная видом связанных детей, горничная вызвала в отель полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдых опекунской семьи москвичей в городе Сочи закончился, едва успев начаться. Три дня назад в один из отелей заселилась 40-летняя москвичка Надежда Марголина. На курорт женщина приехала с тремя приемными детьми: шестилетним сыном и десятилетними сестрами-близнецами. Сопровождал многодетную маму муж ее родной сестры. Мужчина заселился в номер с мальчиком, а женщина разместилась с приемными дочками. С первых дней горничные стали подозревать что-то неладное.

- Из номера постоянно доносился детский плач девочек. Однако в полицию сотрудники не обратились, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Тревогу забили позднее. Днем в пятницу, 28 мая, во время уборки номера горничная застала детей в жутком состоянии.

- Девочки находились в номере одни. Руки одной из них были связаны полиэтиленовым пакетом, - добавили в полиции Краснодарского края.

Горничная почти сразу вызвала полицию и записала девочек на видео. Жуткие кадры позже опубликовал Life.ru. В гостиницу сразу же приехали органы опеки и сотрудники ПДН. Девочек, а позже и их младшего брата увезли в больницу. С ними в присутствии психологов уже пообщались следователи.

- По словам сестер, мама неоднократно связывала им руки, привязывала к кровати и батарее. На теле детей обнаружены раны и гематомы, однако способ, которым они были получены, сейчас устанавливается. По словам младшего из детей, мама била сестер, - сообщил собственный источник "КП" в правоохранительных органах.

У многодетной приемной мамы своя версия событий. По словам Надежды Марголиной, она лишь спасала приемных дочек. Женщина в своих показаниях призналась, что как минимум трижды связывала дочкам руки. Однако она уверяет, что делала это из-за дерматита, которым страдали девочки. По ее словам, они сами в кровь раздирали себе руки и ноги. Уже установлено, что пока девочки были заперты в номере, женщина вместе с сыном находилась в ресторане отеля. Почему ушла на обед без приемных дочек, объяснить она так и не смогла.

Сейчас по факту происшествия ведется проверка. Дожидаться ее результатов московские органы опеки не стали. Как сообщили "КП" в Департаменте труда и социальной защиты столицы, москвичка временно ограничена в родительских правах.

Известно, что сестер-близнецов, которые страдали отклонениями в развитии, женщина взяла под опеку полгода назад. А вот младшего сына из детского дома она забрала еще младенцем. Приемный отец детей принимал активное участие в их воспитании, но из-за работы не смог поехать на курорт. С проверками к москвичам наведывались регулярно и раньше никаких нареканий к семье не было.