В Москве откроется фармзавод по производству онкопрепаратов

На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Первая очередь нового фармацевтического комплекса построена в технополисе «Москва». Инвестиции в проект на этом этапе составили более миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, - сказал заместитель мэра. - Заявленный объем выпускаемой продукции - до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент планирует приступить в августе этого года. А вывести производство на полную мощность - во втором квартале 2022 года. На предприятии будет создано 260 рабочих мест».

Сейчас на площадке первой очереди комплекса завершены основные строительно-монтажные работы. Кроме того, ведется подготовка к установке технологического оборудования и пуско-наладочным работам.

«На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь чистых комнат составит 1,8 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств».

Резидент технополиса - компания «ОнкоТаргет» - совместно с партнерами планирует консолидировать усилия по созданию социально значимых препаратов, которые не производятся в России, включая препараты для лечения онкологии. Большая часть препаратов будет направляться в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев, статус резидента позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах.

«Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль, - уточнил Дегтев. - Освобождающиеся средства предприятия, локализованные в ОЭЗ «Технополис «Москва», инвестируют в развитие производства».