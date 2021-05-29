«Врачеватели душ и телес»: В Подмосковье откроется выставка, посвященная подвигам врачей, священников, сестер милосердия во время войн и эпидемий

В экспозиции удалось собрать более 100 уникальных экспонатов. Фото: espo-fond.ru

В подмосковном селе Усово 29 мая открывается выставка, посвященная подвигам врачей, священников, сестер милосердия во время войн и эпидемий на стыке 19 и 20 веков. Уникальная экспозиция размещается в Музее православного просветительского центра «Усово-Спасское». Организатором выставки выступил Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

«Экспозиция посвящена духовному подвигу врачей и священнослужителей московских общин сестер милосердия Российского Общества Красного Креста под покровительством Великого Князя Сергия Александровича и Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны, совершавших своё милосердное служение в период войн, стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев в конце XIX - начале XX веков», - сообщили в пресс-службе Фонда.

При этом символично, что открытие выставки приходится на день памяти Собора новомучеников в Бутове пострадавших...

Как сообщается, в экспозиции удалось собрать более 100 уникальных экспонатов. Это артефакты и документы из Государственного архива Орловской области, Государственной публичной исторической библиотеки, Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии, нескольких монастырей и семейных архивов.

Одним из героев, которым посвящена выставка, стал полковой священник, духовник Марфо-Мариинской обители милосердия, настоятель Покровского храма обители - преподобноисповедник Сергий (Сребрянский). В 2021 году исполнится 150 лет со дня его рождения. В 2000 году он был канонизирован в лике святых новомучеников и исповедников Российских.

«Свой путь полкового священника он начал в 1896 году с назначения в 47-й драгунский Татарский полк Полоцкой губернии, после служил вторым священником в Двинском военно-крепостном соборе. 1 сентября 1897 года отец Митрофан был назначен настоятелем Покровского храма 51-го драгунского Черниговского полка города Орёл, шефом которого была Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна», - рассказали в Фонде «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Затем священник вместе с полком участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов, где был награжден за бесстрашие и героизм Георгиевским крестом.

Уже после войны Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна пригласила отца Сергия стать настоятелем Покровского храма Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Сергий Сребрянский оставался духовником обители вплоть до ее закрытия большевиками в 1926 году. На выставке в Усово впервые представят уникальные предметы, принадлежавшие отцу Митрофану, а также вещи, преподнесенные ему в дар Императором Николаем II и Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной, личные фотографии.

Выставка «Врачеватели душ и телес» в продлится до 20 сентября 2021 года.

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