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Происшествия29 мая 2021 19:36

На востоке Москвы боец ММА избил мужчину, который ехал по дороге на самокате

По предварительным данным, спортсмен посчитал, что молодой человек его подрезал
Семен ЕЛЕНИН
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Боец ММА напал на мужчину на самокате.

Боец ММА напал на мужчину на самокате.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве «отличился» очередной боец ММА. На этот раз в нокаут отправлен молодой мужчина, который катался по улице на самокате...

- Вечером в четверг около 21:40 в дежурную часть сообщили о конфликте на Первомайской улице, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили 25-летнего мужчину с разбитым носом и черепно-мозговой травмой.

По словам очевидцев, дело было так. Пострадавший ехал на самокате по проезжей части. Внезапно рядом тормознула машина. Водитель начал кричать, что «самокатчик» его подрезал, выскочил из салона и кинулся на оппонента с кулаками. Тот пытался кричать что-то в ответ, но в итоге получил несколько сильных ударов в голову и упал.

В полицию и скорую помощь позвонили горожане, ставшие свидетелями потасовки. Водитель внедорожника к тому времени уже уехал.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи выявили у него перелом костей черепа.

Личность мужчины, который нанес ему травмы, уже установили. Он оказался известным спортсменом. Гарун Дибиров - участник московских турниров по ММА, призер чемпионатов России по разным видам единоборств.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, Дибиров уже задержан.

- Назначена доследственная проверка после которой по инциденту будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в полиции.

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