Московский таксист зарезал своего пассажира: «Поспорили, по какой дороге ехать»

В Москве задержан таксист, который во время поездки зарезал пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержан таксист, который во время поездки зарезал пассажира.

Трагедия случилась вечером в субботу, 29 мая, в Некрасовке.

37-летний москвич вызвал такси, чтобы добраться вместе с семьей в гости. Приехал пожилой водитель. Сели. Поехали. Но в какой-то момент что-то пошло не так...

Насколько известно, в дороге мужчины начали ссориться, споря, по какой улице ехать. Сначала на словах, а потом, выскочив из машины, и на кулаках. Внезапно водитель выхватил нож и нанес пассажиру удар в область сердца.

- Бросив машину на улице Дмитриевского, он попытался убежать, - рассказал источник в правоохранительных органах.

На крики родных истекающего кровью пассажира откликнулись прохожие - один из них догнал убегающего таксиста и повалил на землю. Его удалось задержать.

Раненый мужчина в итоге скончался от потери крови еще до приезда скорой помощи.

По данным «КП», задержанный 60-летний мужчина - уроженец Азербайджана, в столичной службе такси работает с 2019 года.

- В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».