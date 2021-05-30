В Москве 70-летняя пенсионерка на "Мини-купере" влетела в реку на Нагатинской набережной

На полупустой дороге иномарка выехала на тротуар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Куда рано утром в воскресенье, 30 мая, летела 70-летняя москвичка на своем синеньком "Мини-купере", история умалчивает. Но прилетела она прямиком в Москву-реку. Все случилось примерно в 11 утра, в районе дома 32. На полупустой дороге иномарка выехала на тротуар и, преодолев три бордюра, врезалась в металлический забор, установленный для безопасности пешеходов, гуляющих по набережной. Последних, к счастью , не оказалось, но и забор взбесившийся "Мини-купер" не остановил. Протаранив ограждение, машина плюхнулась прямо в воду.

Пенсионерка прилетела прямиком в Москву-реку. Фото: Телеграм Дептранса Москвы

- За рулем находилась женщина, которой на месте была оказана медицинская помощь, - сообщили "КП" в главке столичного МВД.

Автоледи отделалась легким испугом и переохлаждением. На месте ДТП ее осмотрели врачи скорой помощи. Уже в ближайшее время ей предстоит пройти медицинское освидетельствование, которое поможет установить, был ли алкоголь и наркотики в ее крови.

Автоледи отделалась легким испугом и переохлаждением. Фото: Телеграм Дептранса Москвы

Тем временем спасители и коммунальные службы пытаются выловить иномарку из реки.

- Движение по Нагатинской набережной в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыто, - предупредили автомобилистов в столичном Департаменте транспорта.