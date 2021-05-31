Министерство по вопросам предпринимательства

Тимофей Баженов.

Лидер общественного движения и известный тележурналист Тимофей Баженов считает, что в период пандемии коронавируса России требуется усилить меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Тележурналист напомнил, что в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина был запущен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В соответствии с документом к 2024 году вклад в ВВП России должен будет составить 32,5%. Но для решения проблем представителей малого и среднего бизнеса «здесь и сейчас» необходимо создать министерство по делам предпринимателей.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар по мировой экономике. Несмотря на введенный пакет мер поддержки, который включает в себя снижение налоговой нагрузки, примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. А каждый разрушенный бизнес - это потеря рабочих мест», - сообщил Тимофей Баженов.

Он отметил, что в апреле 2021 года уровень безработицы в России составил 5,2% - почти четыре миллиона человек. В Москве ситуация улучшилась и этот показатель на конец апреля составил 0,71%.

Лидер общественного движения добавил, что создание министерства по делам предпринимателей поможет привлечь больше людей к участию в малом и среднем бизнесе и существенно облегчит им работу при организации собственного дела.