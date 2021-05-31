Милосердие через века

Анна Громова, Андрей Воробьёв и епископ Красногорский и Одинцовский Фома на открытии выставки. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Места здесь, на берегу Москва-реки, красивые!

Село Усово, что под Одинцовом, вполне можно назвать одним из православных центров Подмосковья, которые в последние годы получили новый виток развития. С 1860-х и до самой революции имение Ильинское-Усово принадлежало членам императорской фамилии. Сначала - императрице Марии Александровне, супруге Александра II, а затем ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне. В 2010 году в селе благодаря стараниям местной общины был построен белокаменный храм Спаса Нерукотворного Образа, очень быстро ставший популярным. Сегодня на большие праздники сюда съезжаются верующие со всей области. А Елисаветинский крестный ход, который ежегодно проводится в память о великой княгине, канонизированной как новомученица, - единственный в России с переправой через реку по понтонам и на плотах.

А еще в Усове находится Музей православного просветительского центра «Усово-Спасское». В минувшие выходные здесь начала работу уникальная выставка «Врачеватели душ и телес», на которой представлены более 100 экспонатов, посвященных подвигу врачей, священников, сестер милосердия на рубеже XIX и XX веков во время войн, эпидемий и стихийных бедствий.

«ПОКАЗАТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬ И МИЛОСЕРДИЕ»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл выставку совместно с председателем Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной

Громовой и епископом Красногорским и Одинцовским Фомой.

- Выставка посвящена тем, кто спасал жизни людей и рисковал своей, кто лечил, тем, кто проявлял высшую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Поэтому самое главное, мне кажется, цель, смысл - как раз показать именно эту добродетель, милосердие, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы все прекрасно понимаем, что делали и делают сегодня наши врачи и в красных зонах, и в реанимациях. Так же было много десятилетий и веков назад.

Он поблагодарил Анну Громову за большую просветительскую работу, которую ведет фонд по всей России.

- Мы сейчас активно работаем над созданием туристского кластера на «Императорском маршруте» в Подмосковье - в Ильинском и Усове осенью откроются три музея, посвященных истории благотворительности, милосердию, здравоохранению и просвещению, - рассказала Анна Громова. - Это пересекается с темой нашей сегодняшней выставки. Мы посвящаем ее также нашим врачам-героям, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Нужна огромная любовь к человеку, чтобы идти в палаты, рисковать своей жизнью. То же самое делали полковые священники, врачи и сестры милосердия, совершая свой подвиг из любви к ближнему и Богу.

Выставка станет частью просветительских проектов Московской области.

В экспозиции представлены уникальные артефакты и документы. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

ПОЛКОВОЙ СВЯЩЕННИК

Чтобы собрать экспонаты для выставки, нужно было приложить немало усилий. В экспозицию вошли артефакты и документы из Государственного архива Орловской области, Государственной публичной исторической библиотеки, Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, Свято-Екатерининского женского монастыря г. Твери, Марфо-Мариинской обители милосердия и семейных архивов.

Например, одним из героев выставки стал полковой священник - преподобноисповедник Сергий Сребрянский (до монашеского пострига - Митрофан) - духовник Марфо-Мариинской обители милосердия. В 2021 году исполнится 150 лет со дня его рождения. Свой путь полкового священника отец Митрофан начал в 1896 году, затем участвовал в Русско-японской войне 1904 - 1905 годов, где был награжден за бесстрашие и героизм наперсным крестом на георгиевской ленте. После революции претерпел ссылки и гонения, но продолжал пастырское служение. В 2000-м Сергий (Сребрянский) был канонизирован в лике святого новомученика.

Выставка «Врачеватели душ и телес» продлится до 20 сентября 2021 года.