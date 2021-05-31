Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «ОЭЗ «Технополис «Москва» признана лучшей особой экономической зоной»

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы «Технополис «Москва» заняла первое место в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2020 года особая экономическая зона Москвы возглавила рейтинг, став лучшей среди 117 площадок, - отметил заммэра. - В 2019 году ей удалось войти в первую пятерку, однако динамичное развитие и постоянная работа по совершенствованию предлагаемых сервисов позволили занять лидирующую позицию. Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 миллиарда рублей».

Среди основных показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами.

«В столичной ОЭЗ мы создаем все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Среди якорных отраслей ОЭЗ - фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Здесь выпускают практически все - от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за тот же срок в предыдущем году, на общую сумму 12,5 миллиарда рублей».

Успешному развитию технологического бизнеса помогают условия и сервисы ОЭЗ. Это отразилось в высоких оценках рейтинга. К примеру, в технополисе «Москва» действуют 19 сервисов из 21 анализируемого авторами рейтинга. Кроме того, предприятия-резиденты ОЭЗ получают существенные налоговые льготы и доступ к беспошлинному импорту.

Напомним, сегодня «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. На них работает более 180 высокотехнологичных компаний.