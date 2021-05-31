С учителя музыки в Одинцово требуют 300 тысяч рублей после скандала с песней "Катюша"

По просьбе учительницы, мы не используем её настоящее фото, не указываем её имя и номер школы. Фото: Shutterstock

Недавно преподаватель музыки одной из школ подмосковного Одинцова была вынуждена обратиться в полицию из-за ученика 4 класса. Причиной для заявления стала довольно неоднозначная ситуация, произошедшая во время урока. Мы попробуем в ней разобраться.

Ко Дню Победы в школе, где работает 36-летняя Марина Олеговна (имя изменено), готовили праздничную программу. Каждый класс репетировал отдельный номер для школьного концерта и линейки. Песни военных лет — важная часть праздника, так считает учительница и старается объяснить детям их смысл и передать переживания, описанные в каждом произведении. В этом году вместе с учениками 4 класса Марина Олеговна разучивала "Катюшу", с ней ученики должны были выступать на школьной линейке. Праздник приближался, а хорошо отрепетировать номер не удавалось. Дети постоянно отвлекались на нескольких учеников, которые нарушали учебный процесс.

— Когда большая часть класса выполняла задание и пела песню, несколько ребят полностью игнорировали мои слова, они разговаривали, смеялись, а потом стали пританцовывать как под тяжелую музыку: трясти головами и показывать "козу". Я просила их прекратить и не мешать другим детям, — вспоминает учительница.

Марина Олеговна пыталась призвать детей к дисциплине, объясняла, что Катюша стала одной из главных песен Великой Отечественной войны, для миллионов людей она ассоциируется с судьбами советских солдат. Но её слова никак не действовали на детей, они продолжали шуметь и веселиться, и тем самым отвлекать класс от занятия.

— Я никогда никого не принуждаю выполнять задания. Если кому-то не нравится песня, можно ее просто не петь, я никогда не стану заставлять. Но и мешать остальным не нужно. Причины могут быть разные, кто-то просто стесняется. В этот же день ко мне подошла девочка из этого класса и попросила не петь песню, обычно ей это нравилось. Я спросила, в чём причина, она объяснила, что одноклассники стали её дразнить, потому что в песне звучит её имя. Это странно, но я не стала её заставлять, ребёнок имеет право выбора, — считает Марина Олеговна.

Почти половину урока учительница пыталась успокоить "бунтарей" и когда поняла, что любые её аргументы только их раззадоривают, перешла к крайним мерам.

— Я спросила, что я должна сделать, чтобы они успокоились и дали мне спокойно продолжить урок, может в них стоит что-то кинуть? Эффекта не было, тогда я взяла балетку и бросила её в середину стены, метрах в 2,5 от пола. Я не целилась в детей и кидала специально подальше от них, чтобы не попасть, — говорит женщина

Метод сработал и остаток урока дети провели спокойно, а Ильгиз (имя изменено), который шумел больше всех даже получил оценку за песню. Но через несколько дней в школу пришли его родители, и Марину Олеговну вызвали к директору. Там учительница признала свой вынужденный метод воздействия непедагогичным и извинилась. Но этого было недостаточно, мама Ильгиза требовала для учительницы самого строгого наказания: выговора и немедленного увольнения, и грозила заявлением в полицию.

— Когда мы всё обсудили с директором, родители попросили переговорить со мной наедине. Я была не против. Они рассказали мне, что их сыну был нанесён моим поступком большой ущерб, они уже потратили приличную сумму денег на психолога и юриста. Меня обещали уничтожить как учителя, лишить работы и опозорить. Но разговор быстро перешёл в другое русло, они сами предложили мне досудебное урегулирование конфликта, если я возмещу им ущерб в размере 300 тысяч рублей. Ответ они хотели услышать до вечера этого же дня, — вспоминает учительница

Само предложение и сумма удивили педагога, и она попросила родителей предоставить заключение от психолога и какие-нибудь чеки, но так их и не увидела.

— Родители утверждали, что их сыну необходимо лечение в Лапино, что он боится идти в школу, часто вскакивает по ночам и буквально шарахается от звуков моего имени. Но как только разговор зашёл о деньгах, им было достаточно того, чтобы я просто с ним поговорила. Мне было странно это слышать, — удивляется Марина Олеговна

Но угрозы испортить карьеру и требования продолжились и женщина написала на родителей своего ученика заявление в полицию. К нему она приложила аудиозапись разговора, которую сделала на свой телефон. В полиции начали проверку. Увольнять Марину Олеговну из школы не стали, в её действиях руководство школы не нашло оснований для дисциплинарной ответственности, но замечание за балетку ей всё-таки сделали. Новость об инциденте быстро разлетелась между родителями и учителями. За учительницу решили вступиться родители других учеников.

— Я и другие родители готовы подписи собрать, если необходимо. Нам эта учительница нравится, мы вместе с детьми во время карантина за её уроками наблюдали, она очень интересно преподаёт. И если другие родители своих детей дома плох воспитывают, то она в этом не виновата. Мне важно, чтобы мои дети знали культуру своего народа и уважительно к ней относились, это память наших предков. Если это противоречит убеждениям других семей, то их ребёнок может просто не петь, его не будут заставлять. Но зачем мешать остальным детям и срывать уроки? — Возмущается Елена (имя изменено), мама одного из учеников

Сама Марина Олеговна не держит зла на ребёнка.

— Он ни в чём не виноват, дети — это голос природы, что в него вложили дома, то он и несёт с собой. Я как учитель не могу воспитать чужого ребёнка, я могу только помогать в этом. Поэтому задача родителей объяснить своим детям, что у них есть не только права, но и обязанности, — считает учительница.

Администрация школы предложила родителям мальчика воспользоваться помощью штатного школьного психолога, чтобы помочь Ильгизу лучше адаптироваться к учебному процессу. А по заявлению учителя в полиции ещё проводят проверку.

*- мы не используем настоящее фото учительницы, а также скрываем имя и номер школы по её просьбе

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