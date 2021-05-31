В Москве участились кражи велосипедов: как защитить их от воров

U-lock - хоть и громоздкий, но надежный замок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Карантин обострил временно забытую проблему - кражу велосипедов. С одной стороны, когда в городе были сняты ограничения из-за коронавируса, москвичи захотели активностей – бегать, заниматься фитнесом, кататься на велосипедах. С другой стороны, предприниматели быстро повысили цены на двухколесный транспорт, к тому же и поставки новых велосипедов из-за границы временно остановлены. А вместе с этим и выросло количество воров – настоящая эпидемия велосипедных краж.

Велопарковки есть, а охраны нет

Воруют велосипеды не только ночью, но и среди белого дня. Москвичи рассказывают свои истории в соцсетях и ищут способы, чтобы вернуть личный транспорт.

- У меня украли велосипед Bianchi Via (прим.ред – цена свыше 100 тысяч рублей) в Москва-Сити, а именно на улице на стойке возле БЦ «Око». Приехала полиция, посмотрели по камерам – пока никакого результата, - рассказала москвичка Светлана.

Москвичи говорят, что в Сити регулярно воруют велосипеды. Возле башен есть велопарковки, но в зону ответственности охраны не входят велосипеды.

- У меня несколько лет назад тоже украли велосипед в Сити. Он стоял на велопарковке под камерами. В тот день украли еще не менее пяти велосипедов. Но ни один велосипед так и не нашли. Наверное, орудует какая-то банда, - предполагает москвич Михаил Сивин.

Пытается найти велосипед и депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Мужчина срезал замок ночью и уехал.

У депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой украли велосипед. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Заявление в полиции, но вообще отыскать украденный велосипед не так-то просто. Даже в Голландии или Дании поиск веловоров далеко не всегда успешен. С другой стороны, мой велосипед увели прямо из-под камер хваленого «умного города». Понимаю, что велосипед попробуют продать, точно «всплывет» на сайтах продаж, - рассказала Дарья Беседина.

GPS-маячок или регистрация велосипедов

Люди, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, говорят, что любой велозамок ломается меньше, чем за 10 минут.

- Применяют и аккумуляторную болгарку – замок и цепи не продержатся и 30 секунд. И здесь самое главное – безразличие прохожих и даже охранников частных компаний, - рассказывает в соцсетях велолюбитель Андрей Миронов.

Одни говорят, что желательно ставить сотовый GPS-маячок на раму велосипеда, другие о том, что нужна регистрация велосипедов и мопедов – выдавать владельцам номера. И даже, если вор снимет номера, то новые получить нужно будет только с техпаспортом велосипеда и чеком из магазина. Но, с другой стороны, а на детский велосипед тогда тоже нужны госзнаки?

- Минусов от введения регистрации велосипедов намного больше, чем плюсов. Красть может будут и меньше, но намного сильнее упадет количество велосипедистов, - считает депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

Эксперты говорят, что пока в столице нет культуры использования велосипедов – она в процессе формирования. Изначально москвичи покупали велосипеды больше для развлечения - покататься недалеко возле дома, в парке. Потом стала появляться велоинфраструктура – дорожки, парковки. А вот о сохранности люди не всегда думают.

- Хорошие велосипеды стоят 25, 50, 100 тысяч рублей. Никто же не оставляет такую сумму на столике в кафе, в примерочной магазина, ценные вещи мы забираем с собой. А почему такие суммы (в виде велосипеда) люди оставляют на улице? Кто-то на пять минут, чтобы купить сок в магазине, а кто-то на весь день, потому что приехал на велосипеде в офис, что безусловно чудесно. Важно, чтобы люди думали о безопасности транспорта, о местах хранения велосипеда, - говорит Денис Каргаев, директор велошколы «Красный насос».

Ворую из тамбуров и велосипеды из проката

Москвичи порой сами облегчают жизнь ворам, оставляя велосипеды в приквартирных тамбурах.

- Несмотря на то, что подъезды закрываются на магнитный ключ, попасть запросто могут курьеры, доставщики пиццы, распространители рекламы. Посторонних в подъезде много. И надеяться, что ваш велосипед никто не возьмет, слишком наивно. Лучше все же иметь надежный замок, - говорит Денис Каргаев, директор велошколы «Красный насос».

Директор велошколы «Красный насос» Денис Каргаев советует купить надежный замок и не оставлять велосипед в подъезде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые распространенные замки в виде троса – легкие и недорогие (200-500 рублей), но и срезаются такие замки за три секунды обычными кусачками. Надежнее пристегнуть велосипед замком типа U-lock (от 600 до 3000 рублей) – можно за лестничные конструкции, но срезать его можно только «болгаркой». На шум резки металла точно обратят внимание соседи или охрана.

Самый ненадежный способ крепления – могут открутить раму и другое колесо. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты советуют оставлять велосипеды в многолюдных местах, чем тихих и непроходимых. Так у воров будем меньше соблазна, ведь вокруг ходят люди и перерезать трос будет некомфортно. И все же не стоит экономить на замке, потому что воруют даже на велосипедных парковках. Воры взламывают замок, а прохожим говорят, что это их велосипед, просто замок заклинило.

- Даже, если вы найдете свой велосипед на сайте объявлений, то, как доказать, что это именно ваш. В чеках нет никаких данных, кроме модели. И у другого человека может быть такой же чек. Или еще забавнее – у обоих не сохранились чеки. Есть, конечно, очень дорогие велосипеды с серийными номерами, но мы не о них говорим, - говорит Денис Каргаев.

U-lock может пристегнуть и колесо, и раму велосипеда к парковочному месту. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Неужели нельзя придумать охраняемые парковки, куда бы люди могли поставить велосипед и быть спокойными?

- Пока это невозможно. Нужно описывать имущество, велосипеды в России не страхуют. Например, в Литве страхуют – платишь 70 евро в год, если украдут велосипед, то страховая компания возместит стоимость транспорта.

Воруют в Москве даже прокатные велосипеды – вырывают их из стоек несмотря на то, что станции проката расположены в зоне видимости городских камер. Потери за сезон составляют 1% парка в месяц. Подростки и пенсионеры думают, если велосипед оказался не пристегнутым, то его можно забрать домой. Но GPS-датички передают сигнал и местонахождение двухколесного транспорта.

Замок в виде троса срежут за 3 секунды, U-lock и цепь – только «болгаркой». Фото: Иван МАКЕЕВ

Полезные советы

- полный список городских велосипедных парковок можно найти на сайте https://data.mos.ru/,

- можно хранить велосипед в арендованном боксе – в столице много фирм, которые предлагают платные услуги (1 кв.метр – 1800 рублей в месяц). Как правило, такую услугу используют сезонно (на зиму) – при отсутствии отапливаемого места (гараж, кладовка),

- возле станции метро «Филатов луг» есть бесплатная крытая велопарковка на 56 мест. Она оборудована системой видеонаблюдения, но несмотря на это, велосипеды все равно нужно пристегивать надежными замками.

Кстати

Какие велосипеды пользуются спросом в Москве?

Покупкой велосипедов москвичи заинтересовались с начала весны - на 60% активнее, чем в прошлом году. Средняя стоимость транспортного средства в столице составила 11 800 рублей, в прошлом году велосипеды продавали на 18% дешевле. Такие данные приводят эксперты «Авито».

- Уже наблюдаются проблемы с покупкой – из-за повышенного спроса и простоя некоторых заводов-производителей в 2020 году, этой весной в торговых точках наблюдается дефицит импортных марок, - рассказали в пресс-службе «Авито».

В этом году вырос спрос на горные велосипеды – на 83% по сравнению с прошлой весной (средняя цена 13 999 рублей), а также на детские велосипеды – на 31% (от 3 000 рублей). Дорожные велосипеды также вызвали повышенный спрос, купить подержанный велосипед можно за 9800 рублей, что на 15% дороже, чем в прошлом году.

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