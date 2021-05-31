Участникам перестрелки в Москва-Сити, где погиб человек, дали 15 и 16 лет колонии

Экс-чемпион Магомед Исмаилов получил 16 лет колонии строгого режима, его более молодой «коллега» Эльдар Хамидов - 15 Фото: ТАСС

Пресненский суд вынес приговор по делу о перестрелке в Москва-Сити. Двое участников бойни, в которой погиб человек и еще несколько было ранено, получили большие сроки.

Дело было еще осенью 2017 года. В ресторане башни «Око» гуляли день рождения авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Триста человек гостей, на сцене Григорий Лепс и Валерий Меладзе, тосты, дорогие подарки...

И вдруг из лифта вывариваются охранники в бронежилетах - тащат нескольких раненых товарищей. Через несколько секунд открывается второй лифт, а оттуда крепкие бородатые ребята с пистолетами и давай палить. Гости, естественно врассыпную.

Когда врачи развезли по больницам раненых, следователи начнут выяснять, что это было. (Один из них скончается спустя сутки, еще семь человек - даже тяжело раненых - врачи спасут).

Версия о покушении на авторитетного бизнесмена Павлова или его не менее авторитетных гостей из 90-х отпадет почти сразу. Станет известно, что конфликт начался на парковке с почти пустяка.

В общем, башня «Око». Ко входу с красной дорожкой, постеленной для гостей именинника, то и дело подкатывают шикарные авто - выходят друзья Павлова и следуют на банкет. Но вот остановился большой черный «Мерседес» с двумя джипами сопровождения и никуда не уезжают. За порядком на празднике приглядывали сотрудники ЧОП «Грэс-2». Подошли к водителю головной иномарки, попросили убрать от входа машину. А тот их послал! Более того, из других машин тут же вылезли несколько крепких ребят. (Позже стало известно, что «Мерс» принадлежит миллиардеру Гавриилу Юшваеву, одному из владельцев той самой башни «Око» - он только что вышел из броневика с охраной и пошел в небоскреб). Ругались сначала на словах, потом начали толкаться. А тут еще подъехала группа поддержки, которую вызвали люди из кортежа. С пистолетами подъехала. Тут и горняком первые выстрелы. ЧОПовцы тоже начали отстреливаться. Досталось и бойцам из ФГУП «Охрана», принадлежащего Росгвардии, - они сидели неподалеку в машинах и, увидев бузу, вроде как вышли всех разнимать.

Дальше вы знаете. Семеро раненых и один убитый - сотрудник ЧОП «Грэс-2».

Людей, которые расстреляли охрану Павлова, нашли и задержали только через несколько дней. Один оказался целым двукратным чемпионом мира по кикбоксингу Магомедом Исмаиловым (в СМИ его называли начальником охраны Юшваева), другой - бойцом ММА Эльдаром Хамидовым, ранее уже осужденный за незаконный оборот оружия.

Расследование по этому делу шло очень сложно. В нем то появлялись новые фигуранты, то исчезали. К слову, первый следователь Левон Агаджанян в конце 2020 года был арестован (из СК он к тому времени уже уволился) - его обвиняют в фальсификации доказательств и улик по делу о стрельбе у башни «Око».

Тем не менее, Хамидов и Исмаилов все-таки дошли до суда в качестве обвиняемых. Сегодня Пресненский суд объявил им приговоры.

Экс-чемпион Магомед Исмаилов получил 16 лет колонии строгого режима, его более молодой «коллега» Эльдар Хамидов - 15.