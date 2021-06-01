17 тысяч москвичей против повышения пенсионного возраста

29 мая, ближе к финалу подписной кампании, Анатолий Вассерман приехал на восток Москвы, чтобы встретиться с волонтерами.

- У нас в клубе люди самых разных возрастов. На улицы попросили выйти самых молодых. Мы собираем подписи, соблюдая все законные требования. Сегодня хочу лично обойти сборщиков и поблагодарить за работу, - пояснил Анатолий Вассерман.

Крупный торговый центр. Пункт сбора подписей в поддержку инициативы Вассермана на четвертом этаже. За синим прилавком стоит в маске и майке с портретом Вассермана стройная блондинка.

- Я студентка, скоро защищаю диплом....

Алене Сурововой - так зовут спортивную блондинку - 21 год. До пенсии ей далеко, а вот до защиты диплома - рукой подать. 15 июня Алена станет учителем физкультуры. А пока она самый обыкновенный ... трехкратный чемпион мира по бальным танцам. Алена показывает анкету: вернуть в школы проверенные временем методики, распространить лучший школьный опыт по всей системе образования, вернуть деньги советским вкладчикам...

- Пенсии должны быть не просто привязаны к доходам государства. Важно сделать так, чтобы они были привязаны к уровню жизни региона, в котором они заработаны, - сказал Анатолий Вассерман. - Считаю необходимым также учитывать образование, квалификацию и научную степень, условия труда, в которых человек заработал пенсию.

К прилавку подходят охранники торгового центра. Говорят с Аленой и ее напарником. Берут что-то со стола, отходят. Что случилось?

- Все в порядке. Магниты взяли себе на память. Сувениры.

- Вы им письмо давали подписать?

Алена отвечает неожиданно серьезно и уверенно.

- Конечно. Обращение Вассермана вообще вся служба безопасности подписала.

Анатолий Вассерман рассчитывал управиться до начала лета. Но ковидные ограничения еще действуют в столице, и это осложняет сбор. Поэтому клуб «Все по уму!» принял решение продлить сбор до 10 июня. Все, кто готов поддержать инициативу Вассермана и считает разумным возвращение прежнего возраста выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, - могут обратиться к волонтерам. Подпись под призывом можно поставить в торговых центрах «Измайловский» и «Щелковский». Или на сайте wasserman.su.

После 10 июня Анатолий Вассерман передаст письмо в правительство РФ.