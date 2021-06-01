В Москве задержан мужчина, избивший револьвером водителя скорой помощи

Хулиган несколько раз ударил водителя скорой пистолетом по лицу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Несколько недель назад карета скорой помощи с водителем Михаилом В.* мчалась по МКАДу на срочный вызов. Хоть поток машин и был достаточно плотный, но культурные и понимающие водители, коих в столице большинство, старались как можно скорее уступить дорогу спецмашине медиков со включенной сиреной. Однако, нашелся один водитель, решивший, что скорую помощь пропускать необязательно.

Как Михаил не пытался объехать вредного автохама, тот ни в какую не пропускал его. Мужчина сперва просто не уступал дорогу автомобилю медиков, а позже и вовсе перегородил своим авто целую полосу. Неизвестный заглушил двигатель, вышел из машины посреди МКАДа и направился к водителю скорой помощи «выяснять отношения».

Сначала мужчина просто кричал на Михаила и требовал выключить спецсигнал и сирену, а после достал из кобуры револьвер и со словами «убью тебя, пристрелю!» стал тыкать оружием в лицо перепуганному водителю скорой помощи. Для убедительности хулиган несколько раз ударил Михаила пистолетом по лицу. Внезапно мужчина с револьвером унялся и быстро уехал с места происшествия, а скорая помощь поехала дальше на вызов. О произошедшем Михаил сообщил в полицию, которая принялась разыскивать неизвестного.

«Спустя несколько недель поисков, оперативникам удалось установить и задержать вооруженного хулигана. Им оказался 62-летний москвич Сергей В.* При обыске по месту жительства не удалось обнаружить револьвер, которым мужчина угрожал водителю скорой помощи. Как-то объяснить причины своего неадекватного поведения задержанный не смог», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет. До суда подозреваемый Сергей отпущен домой под подписку о невыезде.

* - имена изменены.

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