Более 70 торговых точек с клубникой открылись в Москве

В ближайшие недели клубнику в столицу привезут производители из Московской и других областей. Фото: Евгения ГУСЕВА

На календаре - лето! В столице официально стартовал сезон фруктов и ягод. Сегодня, 1 июня, по всему городу открылись первые 77 площадок для торговли клубникой и земляникой. Больше всего точек - 15 - в Центральном округе (см. список ниже).

- В этом году в городе утверждены 174 адреса (в 2019-м их было 150. - Прим.), где производители будут продавать ягоды, - рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Сначала клубнику везут к нам из 15 регионов преимущественно южных, таких, как Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Марий Эл. Пока работают 77 площадок, по мере созревания ягоды их количество будет увеличиваться. Цены на товар определяют сами предприниматели, есть и от 150 рублей, и до 300 рублей.

В ближайшие недели клубнику в столицу привезут производители из Московской и других областей. По традиции все продавцы получают торговые места бесплатно.

ЧТО ПРОДАЮТ

На прилавках - более 10 сортов клубники и земляники. Среди них - «Альба», «Ольвия», «Октава», «Мальвина», «Пегас», «Зенит», «Великобритания», «Баунти».

В этом году в столице утверждены 174 адреса, где производители будут продавать ягоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦЕНА

По информации производителей клубники и земляники, цены на ягоду стартуют от 150 рублей за 1 килограмм в зависимости от сорта.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Палатки с клубникой ежедневно открыты с 9.00 до 21.00. Ориентировочно они будут работать до 1 августа.

НА ЗАМЕТКУ

Где найти палатку с клубникой

Центральный округ

ул. Арбат, вл. 35

ул. Бауманская, вл. 33, корп. 2

ул. Б. Бронная, вл. 11

ул. Дружинниковская, вл. 15

ул. 1-я Дубровская, вл. 1-3

ул. Еланского (при входе в сквер Девичьего поля)

ул. В. Красносельская, вл. 15-17

пр-т Мира, вл. 39

ул. Новослободская, вл. 48

Олимпийский пр-т, вл. 24

Тишинская пл., вл. 6

Тургеневская пл., вл. 2

М. Чудов пер., вл. 5-8

ул. Шаболовка, вл. 26-28

Шмитовский пр-д, вл. 16, стр. 2- 18А, стр. 1

Северный округ

ул. Ангарская, напротив вл. 37/18

ул. Дубнинская, вл. 10, корп. 1

ул. С. Ковалевской, вл. 2

Ленинградский пр-т, вл. 33; вл. 71А

ул. Нарвская, вл. 9А-11

Ст. Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23

ул. Флотская, вл. 50

Северо-Восточный округ

ул. Академика Королева, вл. 8А

ул. Декабристов, вл. 8

ул. Кашенкин Луг, вл. 6, корп. 3

ул. Летчика Бабушкина, вл. 31

ул. Малыгина, вл. 5

проспект Мира, вл. 120; вл. 169, корп. 1

ул. Мурановская, вл. 7/1

Северный б-р, вл. 3, корп. 2

ул. Снежная, вл. 13, корп. 1

ул. Фонвизина, вл. 5

ул. Хачатуряна, вл. 20А

ул. Широкая, вл. 9, корп. 1

Восточный округ

ул. Вешняковская, вл. 6

ул. 2-я Владимирская, вл. 43/23

Зеленый пр-т, вл. 56; вл. 77; вл. 81

ул. Новокосинская, вл. 32

ул. 9-я Парковая, вл. 68, корп. 5

ул. Первомайская, вл. 77; вл. 107 А

ул. Перовская, вл. 35А

ул. Саянская, вл. 5а

ул. 2-я Сокольническая, вл. 3

ул. Уральская, вл. 4; вл. 8

Юго-Восточный округ

ул. Авиамоторная, вл. 14

ул. Краснодарская, вл. 51

ул. Маршала Чуйкова, вл. 4

Ферганский пр-д, вл. 10

Южный округ

ул. Бирюлевская, вл. 15

Варшавское ш., вл. 135Б

ул. Воронежская, вл. 6

Каширское ш., вл. 26, корп. 1

ул. Лебедянская, вл. 17

ул. Липецкая, вл. 7

ул. Нагатинская, вл. 35

ул. Севанская, вл. 15, корп. 1

ул. Судостроительная, вл. 29

ул. Ялтинская, вл. 2А

Западный округ

ул. Дубравная, вл. 38

ул. Маршала Бирюзова, вл. 19; вл. 44

3-й Митинский пер., вл. 3

ул. Народного Ополчения, вл. 45

Осенний б-р, вл. 12, корп. 2

Планерная ул., вл. 7, корп. 1; вл. 12, корп. 1

Славянский б-р, вл. 5

ул. Сходненская, вл. 37

ул. Таллинская, вл. 7