В Электростали задержали банду черных риэлторов: «Одиноких стариков спаивали, переписывали на себя их квартиры и вывозили умирать в лес»

В рамках расследования уголовного дела следователями СК по Московской области проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски Фото: Олег ЗОЛОТО

В подмосковной Электростали накрыли банду черных риэлторов, которые ради квартир спаивали стариков и те бесследно исчезали. Среди фигурантов уголовного дела - местный участковый.

На днях сотрудникам полиции удалось спасти мужчину, который должен был стать очередной жертвой мошенников. 73-летнего пенсионера уже несколько недель искали родственники. Жил мужчина уже много лет один, но родня его время от времени навещала. А тут вдруг соседи позвонили: мол, ваш-то на молодухе женился и сразу пропал.

Силовикам удалось установить адрес квартиры, куда увезли старика. Мужчину застали в невменяемом состоянии - в течение нескольких дней подряд его целенаправленно спаивали, уговаривая переписать квартиру на новую супругу.

«Молодуха» - дама на 20 лет моложе супруга. И в ее биографии уже были другие мужья, оставлявшие ей свои драгоценные квадрантные метры. Вместе с ней задержали еще одну женщин.

По версии следствия, в течении как минимум последних пяти лет дуэт регулярно получала дарственные на чужие квартиры.

- Жертвами этой группы черных риэлторов становились одинокие пожилые мужчины с недвижимостью, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - В какой-то момент рядом со стариком оказывалась одна из троих, человека начинали спаивать, заключали брак, а переоформляли право собственности на квартиру.

После этого пенсионер тихо исчезал. Его больше не видели ни соседи, ни родня. Как стало известно, «вдовы» вывозили своих пьяных пожилых супругов подальше в лес и оставляли умирать без воды и еды.

- К настоящему времени следственным органам известно о пяти таких эпизодах, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По данным «Комсомольской Правды», два тела пропавших мужчин уже нашли в лесах Владимирской области, одно - в окрестностях Павловского Посада. Еще двоих ищут.

Впрочем, в следствии не исключают, что жертв банды черных риэлторов может быть больше.

- В рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, изъято большое количество документов - договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас осматриваются и изучаются следователями, - рассказала Ольга Врадий.

Кстати, одним из фигурантов этого уголовного дела стал местный участковый. Есть основания полагать, что адреса одиноких стариков с квартирами «риэлторшам» сливал именно он.