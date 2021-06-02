Чувство спокойствия ощутимо

Не стоит бояться прививки! Фото: Департамент здравоохранения

Стоит ли вакцинироваться от коронавируса? Уже полгода не утихают споры по всей стране. Дискуссия нередко падает до уровня «верю не верю». Но как бы то ни было, врачи продолжают уверенно заниматься своим делом: в настоящее время вакцинировано уже более 10 млн россиян. Причем с каждым днем темпы противовирусной кампании нарастают.

Стоит ли бояться вакцинации? Мы поговорили с людьми, у которых было время изучить свои внутренние ощущения.

«Прививку сделала еще в декабре прошлого года: 3-го и 23-го числа, - вспоминает 51-летняя Ольга Саенко,

которая работает в одной из московских школ специалистом по кадрам. - Ни ломоты, ни головных болей. Это было для меня удивительно, потому что люди, которые делали прививку до меня, в том числе и врачи, советовали принять парацетамол, потому что может быть небольшое недомогание. Но все прошло вообще прекрасно».

Такая реакция у подавляющего большинства вакцинированных. Среди главных советов уже прошедших прививку - не забывать о советах вирусологов.

Опытом делится заместитель директора в московском дворце творчества детей и молодежи «Восточный» Илья Афанасьев (36 лет). Первую прививку сделал также в декабре, как только объявили о начале массовой вакцинации. В списках на вакцинацию в поликлинике был в числе первых. Какие остались впечатления?

«Честно-честно? Я очень люблю занятия спортом и не смог отказать себе в удовольствии на следующий день сделать зарядку. Хотя врачи советуют избегать любых нагрузок, - сообщил управленец. - На следующий день достаточно сильно болели мышцы. Это был сигнал. Но через день боль прошла».

«Единственное отклонение - немного болело плечо после первой прививки. Больше никаких побочек не было, - добавляет 57-летняя социальный работник в районе Вешняки Валентина Жителева. - Чувствую себя отлично. Считаю, что моя жизнь изменилась к лучшему: появилось чувство уверенности, и в какой-то степени даже гордость, что я это сделала».

«Я себя стала чувствовать спокойнее, - делится Ольга Саенко. - Маски-перчатки, понятное дело, использую. Но чувство спокойствия ощутимо. Понимаю, что если заболею, то это не будет так серьезно, как без прививки».

Причем все опрошенные нами люди активно делятся своим опытом с коллегами и знакомыми.

«Я такой человек, что мой напор иногда приходится сдерживать, - смеется Илья Афанасьев. - Мои опросы показывают, что люди без серьезных отклонений по здоровью вакцину переносят легко».

ВАЖНО

Советы врачей

Если у вас есть серьезные хронические болезни (сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические, диабет и др.) - сходите на прием к лечащему врачу, чтобы убедиться, что заболевание находится в ремиссии. Сами по себе хронические заболевания не являются противопоказанием к прививке. Напротив, людям с такими заболеваниями в первую очередь необходимо пройти вакцинацию от COVID-19, поскольку для них коронавирус особенно опасен.