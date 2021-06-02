У физика-ядерщика МГУ из сейфа в лаборатории украли полмиллиона рублей и золото

Оперативники проводят проверку и устанавливают все детали происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 74-летний профессор МГУ Иван С.* Учёный заведует отделом физики и атомного ядра научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Недавно Иван Сергеевич как обычно пришёл на работу в институт и заметил, что кто-то проник в его кабинет. Важные документы и физические расчеты были не тронуты, однако неизвестные смогли вскрыть личный сейф профессора, из которого похитили наличные, а также 20 листов сусального золота. Мужчина сразу же заявил о краже в полицию.

«Из сейфа профессора МГУ Ивана С.* были похищены полмиллиона рублей, 2000 юаней и комплект сусального золота из 20 листов. Всего преступники украли наличности на 523 000 рублей. Стоимость похищенного золота еще устанавливается. Общий ущерб от действий неизвестных воров будет известен позже.» - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах

Прибывшие на место полицейские осмотрели кабинет профессора, взломанный сейф, а также коридоры самого института. К сожалению, место где расположен кабинет ученого не оборудовано камерами видеонаблюдения, что существенно затрудняет поиск грабителей. Теперь полицейским предстоит выяснить, каким образом воры смогли незаметно проникнуть на территорию института ядерной физики МГУ и без шума вскрыть сейф профессора. Оперативники проводят проверку и устанавливают все детали происшествия.