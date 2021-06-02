На олигарха и мужа модели Инны Цимбалюк заведено уголовное дело за угрозу с автоматом в руках

На фото Игорь Пестриков обнимает Инну Цимбалюк. Фото из Твиттера друга семьи Александра Буйнова, который их и познакомил. Фото: twitter.com

58-летний Игорь Пестриков подробности своей жизни и бизнеса не афиширует, того же правила придерживается и его супруга — украинская модель и телеведущая Инна Цимбалюк. Пара даже не раскрывает имени своей 5-летней дочери.

Пестрикова называют "теневым" бизнесменом, известно, что он владеет большим пакетом акций магниевого завода, выкупленных у экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Кроме того, Игорю принадлежит контрольный пакет ООО "ФИН-ПРОЕКТ", который занимается добычей и обогащением руд редких металлов и поставляет сырьё для крупного завода. Помимо этого, на мужчину зарегистрировано порядка 6 крупных компаний, занимающихся металлургией, недвижимостью и торговлей. Развлекаться мужчина тоже любит, по некоторым данным Пестриков владеет собственной гоночной командой.

Меньше года назад таинственный супруг Цимбалюк уже оказывался в центре скандала, связанного со стрельбой. Тогда рядом с ночным клубом на Спиридоньевском переулке Москвы прозвучало несколько выстрелов, очевидцы вызвали полицию и указали на него. На месте происшествия нашли 2 гильзы калибра 9 мм, а Игоря Пестрикова забрали в отдел для проверки, где он отказался что-либо комментировать. Тогда дело дальше не пошло.

Но несколько дней назад на 58-летнего Пестрикова всё-таки завели уголовное дело, в котором вновь оказалось замешано оружие. Все произошло ночью на территории элитного коттеджного посёлка "Береста", расположенного на Новорижском шоссе. Оттуда в полицию позвонил обеспокоенный мужчина и рассказал, что ему угрожают автоматом.

— Поступило сообщение о том, что 58-летней мужчина высказывал угрозы, при этом использовал в качестве оружия предмет похожий на автомат, — сообщил источник kp.ru

Судя по голосу звонившего, ситуация действительно была серьезная. Обычно подобных заявлений в день поступает много, но большинство из них оказываются обычными скандалами с надуманными обстоятельствами. На место отравили наряд полиции. Но в этот раз заявление не казалось преувеличением. Полицейские действительно увидели мужчину, вооруженного автоматом. Им оказался тот самый Игорь Пестриков.

Оружие у него сразу изъяли и стали опрашивать потерпевшего. Оказалось, что у мужчин случился конфликт, что именно они не поделили пока не известно. Но полицию больше интересовали методы его решения, ведь Игорь не придумал ничего лучше, чем взять в руки оружие и хорошенько напугать оппонента. К счастью, в этот раз до стрельбы не дошло.

По данному факту на олигарха завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.