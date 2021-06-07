Восстановить зубной ряд по разумной цене: такое возможно?

Прием в клинике «Дантистофф»

Например, расскажут про знакомого, лечение зубов которого стоит как квартира или хорошее авто… Хотя цены на услуги стоматологов на самом деле внушительные, найти оптимальный вариант все-таки возможно.

Предлагаем узнать о методе имплантации, который позволяет «вернуть зубы» и при этом не затратить много ресурсов. Даже если считаете эти сведения неактуальными для себя, советуем с ними ознакомиться: возможно, информация о новом методе пригодится кому-то из вашего окружения.

«Все на четырех» - all inclusive в стоматологии?

Речь пойдет о процедуре имплантации, которая начала набирать обороты в стоматологической практике в России. Способ изобрел Пауло Мало, ученый из Португалии. Позже технология была запатентована компанией Nobel Biocare, производителем имплантов.

Основные моменты, характеризующие процедуру, - это возможность восстановления всего зубного ряда сразу при том, что услуга менее затратна, чем имплантация по отдельности. Пациенту внедряют четыре искусственных корня (стандартная практика, при наличии у пациента особенностей от нее могут отойти), на которые впоследствии крепят конструкцию протеза.

Процедуру обычно рекомендуют пациентам, у которых отсутствуют все зубы или тем, кто планирует удалить оставшиеся зубы, поскольку к этому есть показания.

Как все проходит?

Процесс лечения традиционно состоит из трех основных этапов:

• первоначально врач проводит осмотр, собирает анамнез, оценивает состояние костной ткани и положение зубов. Здесь применяется специальная компьютерная программа, которая призвана рассчитать, какие и каким образом будут установлены импланты. Если не имеется противопоказаний, назначается операция;

• после готовится место для импланта, вкручиваются титановые стержни. Хотя этот этап и кажется сложным, современные технологии дают возможность провести процедуру, по минимуму затрагивая здоровые ткани;

• в течение трех суток после хирургического вмешательства устанавливают акриловый протез. Это временная конструкция, она прослужит пациенту в среднем 3-6 месяцев, после чего будут установлены долговечные протезы с титановым каркасом. Период ношения временных протезов необходим, чтобы пациент привык к новым «зубам» и чтобы одновременно была возможность оценить комфорт протеза и при необходимости - подкорректировать форму.

Отметим, что и временный акриловый протез, и последующий постоянный протез - несъемные. Это позволяет пациенту сразу начать использование более удобной конструкции, не сравнимой по ощущениям с классическим съемным протезом.

Оцениваем преимущества

Несмотря на то, что метод «Все на четырех» подойдет не каждому (это решается на этапе консультации врача), у него имеется ряд весомых преимуществ.

Во-первых, не такая высокая стоимость, как в случае с классической имплантацией.

Во-вторых, весьма оперативное решение проблемы. Восстановить зубной ряд (сначала - временно) возможно в срок до одной недели.

В-третьих, возвращается не только возможность «пользоваться зубами», но и здоровый вид: крепления будут не видны.

Также стоит сказать, что процедура проверена клинически, ее разрешено использовать при дефиците костной ткани, она не требует дополнительных вмешательств.

Помимо прочего, пациент может выбрать установку съемного или условно-съемного протеза.

Где «Все на четырех» выполняется?

Одними из первых в России методику начали применять в сети научных стоматологий «Дантистофф». За 7 лет здесь проведено более 6000 подобных операций.

Многопрофильные стоматологические клиники были основаны в Москве в 2012 году. Они расположены рядом со станциями метро «Беговая», «Проспект Мира», «Академическая» и «Раменки».

По запросу пациента в клиниках предоставляются самые разные услуги - детская стоматология, лечение зубов, ортодонтия, хирургия, протезирование и разные виды имплантации.

Научная стоматология «Дантистофф»

В «Дантистофф» при оказании услуг стремятся соединить лучшие научные практики с удобством и разумной ценой для пациента. Например, для тех, кто с трудом переносит стоматологические манипуляции, при отсутствии противопоказаний может быть рекомендовано выполнение услуги под наркозом (медикаментозный сон).

В сети «Дантистофф» - своя зуботехническая лаборатория, что позволяет снижать сроки оказания услуги. Для проведения компьютерной томографии также не придется отправляться в другую организацию: она доступна в клинике.

Пациентам обычно предлагают несколько вариантов терапии, но при этом лечение основывается исключительно на протоколах, позволяющих предвидеть результат проводимых процедур.

Научная стоматология «Дантистофф»

Источники:

1. https://dantistoff.ru/service/implantatsiya-zubov/vosstanovlenie-vsekh-zubov-na-implantakh/all-on-4/

2. https://dantistoff.ru/

3. https://youtube.com/watch?v=6PEOM0Lvf8U&feature=share

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