На северо-западе Москвы построили дом для участников реновации и центр биатлона

Фото: Александр Авилов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичном районе Митино на северо-западе продолжается реновация. В программу здесь попали 14 домов в бывшем рабочем посёлке Новобратцевский. В новые квартиры должны переехать 2,4 тысячи жителей. Первые новосёлы уже заселяются в многоэтажку на Парковой улице.

«У новых домов улучшенная отделка, в одном уровне сделаны подъезды и лифты, первые этажи отданы под услуги, торговлю, чтобы все было рядом с домом, - сказал сегодня, 2 июня, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки в Митино. - Балконы остекленные, с корзинками для кондиционеров. И внутри дома должны быть по крайней мере сделаны все датчики «умного» дома, когда там индивидуальная настройка не только по всему дому, но и по каждой квартире - и холодная, и горячая вода, и электричество, и тепло, и система видеобезопасности, и пожарной безопасности».

При этом, кроме жилья, в районах реновации строится и социалка - детсады, школы, места для отдыха и спорта. К примеру, в Митино к началу июня возвели новый Центр биатлона.

«Через несколько месяцев планируем открыть новый спорткомплекс - Центр биатлона для тренировок будущих спортсменов и любительских занятий спортом», - сообщил мэр.

По его словам, в ближайшее время может состояться обсуждение совместного проекта с Московской областью по созданию трассы для биатлонистов рядом с центром.

КУДА ПЕРЕСЕЛЯТ ЖИТЕЛЕЙ

Новостройка для участников реновации в Митино на Парковой улице, д. 33 выглядит так:

- 24-этажный двухсекционный монолитный жилой дом с подземным паркингом;

- на фасаде - навесные панели из керамогранита тёмно-коричневого и белого цвета;

- для жителей - 301 квартира, в том числе 118 однокомнатных, 98 двухкомнатных и 85 трёхкомнатных. Везде выполнена улучшенная отделка «под ключ»;

- в подземный паркинг на 128 машиномест можно спуститься на лифтах непосредственно со своего этажа. Жители дома могут купить места в нем со скидкой 40%. После этого оставшиеся боксы предложат жителям района.

ЧТО ЕЩЁ ПОСТРОИЛИ

Центр биатлона «Новая звезда» на улице Барышиха в Митино рассчитан на круглогодичную спортивную подготовку по биатлону, гандболу, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

В здании разместились:

- стрелковый тир (первый в Москве) 24х60 м – 4 стрелковые галереи на 50 м (на 2 стрелковых места каждая) для стрельбы из спортивного длинноствольного огнестрельного малокалиберного оружия с нарезным стволом и спортивного пневматического оружия;

- тренажёрный зал на 120 квадратных метров – с универсальными тренажёрами для проработки всех групп мышц, кардио-зоной и зоной свободных весов, оснащённой полным рядом гантелей и штангами олимпийского класса;

- универсальный игровой зал 28х92 м, разделённый на 2 игровые площадки. В нем можно проводить комбинированные тренировки по разным видам спорта (теннис, мини-футбол, волейбол, бадминтон, ОФП).

Открытие Центра биатлона намечено на август 2021 года.