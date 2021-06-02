Поклонника уличных гонок блогера Гошу Ерохина задержали в Москве

Вместо дежурной части дерзкого водителя отвезли в военкомат

В Москве сотрудники ГИБДД задержали блогера Гошу Ерохина. Водитель на черном BMW с тонированными стеклами пытался остановить экипаж дорожной полиции. Однако гонщик промчался мимо. В итоге беглеца вычислили по камерами и все равно остановили.

Ерохин выложил в своих соцсетях видео. В нем он обратился к другому скандальному автоблогеру Михаилу Литвину.

— Мишань, когда каждую неделю [задерживают] это нормально, а вот каждый день — это ненормально, — намекнул Ерохин на то, как часто его останавливают сотрудники ДПС.

Сотрудники ГИБДД проверили Ерохина и выяснили, что встречи с молодым человеком давно жаждет военкомат. Парня отвезли для общения к военкому Бутырского района. Такое взаимодействие между ведомствами время от времени практикуется для поиска уклонистов.

За тонировку авто предусмотрен штраф в 500 рублей. За то, что блогер не остановился в первый раз, когда того требовал сотрудник ГИБДД, штраф 500 — 800 рублей.

В Instagram Ерохина 416 тысяч подписчиков, в Tik Tok более 700 тысяч. Парню 20 лет. Он рассказывает про автотюнинг, уличные гонки и сам частенько снимает свое небезопасное вождение на городских магистралях. Молодой человек организует сходки поклонников тюнингованных тачек в разных городах России. На вечеринку часто заглядывают сотрудники ГИБДД, чтобы выписать очередную порцию штрафов за глухую тонировку.

Сам Георгий, судя по его соцсетям, тоже нередко вынужден общаться с людьми в погонах. Его машины многократно эвакуировали за неправильную парковку и останавливали за тонировку. Несмотря на образ плохого парня, который молодой человек старательно культивирует, свои штрафы он исправно оплачивает. В базе судебных приставов долгов за ним не числится.