Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2021 13:26

Полиция проверяет профессионального боксера за избиение девушки

Пострадавшая рассказала полицейским, что спортсмен несколько раз ударил ее по лицу, а после достал нож
Иван РУНЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Cпортсмен набросился на девушку с кулаками и нанес ей несколько ударов по лицу, а после стал угрожать ножом.

Cпортсмен набросился на девушку с кулаками и нанес ей несколько ударов по лицу, а после стал угрожать ножом.

Фото: Shutterstock

Вчера ночью в отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 27-летняя Светлана В.* Девушка рассказала полицейским, что ее избил ее знакомый - профессиональный боксер, который выступает в полутяжелом весе. По словам Светланы, конфликт произошел в магазине, в одном из домов на Шелепихинском шоссе.

Сначала спортсмен набросился на девушку с кулаками и нанес ей несколько ударов по лицу, а после стал угрожать ножом. К счастью, пострадавшая смогла сбежать от агрессивного бойца и сразу направилась в полицию.

«В полицию поступило заявление об избиении и угрозах холодным оружием в отношении 25-летнего профессионального боксера. Пострадавшая 27-летняя Светлана В.* обратилась к оперативникам за помощью и рассказала, что спортсмен избил ее и угрожал ножом в одном из магазинов, недалеко от станции метро Шелепиха» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все детали и обстоятельства случившегося.

ЧПКАРТИНА ДНЯ