Полиция проверяет профессионального боксера за избиение девушки

Cпортсмен набросился на девушку с кулаками и нанес ей несколько ударов по лицу, а после стал угрожать ножом. Фото: Shutterstock

Вчера ночью в отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась 27-летняя Светлана В.* Девушка рассказала полицейским, что ее избил ее знакомый - профессиональный боксер, который выступает в полутяжелом весе. По словам Светланы, конфликт произошел в магазине, в одном из домов на Шелепихинском шоссе.

Сначала спортсмен набросился на девушку с кулаками и нанес ей несколько ударов по лицу, а после стал угрожать ножом. К счастью, пострадавшая смогла сбежать от агрессивного бойца и сразу направилась в полицию.

«В полицию поступило заявление об избиении и угрозах холодным оружием в отношении 25-летнего профессионального боксера. Пострадавшая 27-летняя Светлана В.* обратилась к оперативникам за помощью и рассказала, что спортсмен избил ее и угрожал ножом в одном из магазинов, недалеко от станции метро Шелепиха» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все детали и обстоятельства случившегося.