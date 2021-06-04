Топ 20 бизнес- книг по версии Livelib

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Книга «Богатый папа. Бедный папа» безоговорочно лидирует. Все хотят разгадать загадку Роберта Кийосаки: как заставить деньги работать на тебя.

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Ричард Брэнсон, уникальный предприниматель, который создал международный конгломерат компаний Virgin. В своей книге с ярким и броским названием «Теряя невинность», он откровенно рассказывает о развитии бренда, самых значимых событиях жизни, взлетах и падениях.

Бизнесмен — человек слова и дела. От того, каких принципов он придерживается, зависит успех и результат его деятельности. С ними нас знакомит Рэй Далио в своем произведении «Принципы. Жизнь и работа», популярно рассказывая о скольжении между жизнью и работой.

Руководители и управленцы часто обращаются к Патрику Ленсиони и его книге «Пять пороков команды. Притчи о лидерстве». Что может уничтожить любой коллектив и как этого избежать. Ответ можно найти на страницах книги.

Куда пойти за мотивацией? Дмитрий Портнягин в своей автобиографической книге «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» раскрывает перед читателями не только правила, на которые от полагается, чтобы достичь определённых результатов в бизнесе, но и раскрывается сам. Книга расскажет о жизненном пути долларового миллионера, о проблемах, с которыми пришлось столкнуться на пути к успеху.

Время — наш самый ценный ресурс. Хотите научиться планировать и рационально его использовать? Тогда берите за настольную книгу «Результативный тайм-менеджмент. Эффективная методика управления собственным временем».

«Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!» Название говорит само за себя. Именно им Сет Годин цепляет внимание аудитории. И ведь цель достигнута! Создавать креативную упаковку и привлекать внимание к продукту - вот чему учит Сет в своей книге.

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Читали о бизнесе в виде романа? Интригует, верно? «Критическая цепь» Элии Голдратт повествует о концепции Теории Ограничения Систем и предлагает универсальную технологию планирования.

На наш взгляд, это самые яркие бестселлеры рейтинга. Полный состав двадцатки лидеров смотрите ниже и выбирайте, что вам по душе.

1. «Богатый папа, бедный папа», Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер

2. «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах», Гэвин Кеннеди

3. «Теряя невинность», Ричард Брэнсон

4. «Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах», Роман Савин

5. «Фрикономика», Стивен Левитт, Стивен Дж. Дабнер

6. «Чичваркин Е...гений. Если из 100 раз тебя посылают 99...», Максим Котин

7. «Принципы. Жизнь и работа», Рэй Далио

8. «Пять пороков команды. Притчи о лидерстве», Патрик Ленсиони

9. «Зеленый король», Поль-Лу Сулицер

10. «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта», Йонас Риддерстрале, Кьелл А. Нордстрем

11. «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать», Дмитрий Портнягин

12. «Результативный тайм-менеджмент. Эффективная методика управления собственным временем», Брайан Трейси

13. «Как стать бизнесменом», Олег Тиньков

14. «Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!», Сет Годин

15. «Супермышление», Тони Бьюзен, Барри Бьюзен

16. «Success [успех] в большом городе», Ирина Хакамада

17. «Действуй! 10 заповедей успеха», Ицхак Пинтосевич

18. «Мысли по-крупному и не тормози!», Дональд Трамп

19. «Критическая цепь», Элия Голдратт

20. «Суперфрикономика», Стивен Левитт и Стивен Дабнер

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