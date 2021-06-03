На комплексное развитие 52 участков бывших промзон Москвы потратят 2,5 триллиона рублей

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о будущем этих территорий

В этом году на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы приняты проекты решений о комплексном развитии 52 участков бывших промышленных зон столицы. Общий объем инвестиций составит 2,5 триллиона рублей. Об этом в рамках в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проекты решений о комплексном развитии 52 участков бывших промышленных зон приняты в рамках проекта «Индустриальные кварталы», - отметил заммэра. - Общая площадь участков составляет почти 620 гектаров. В будущем там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и инфраструктура. Бюджетный эффект составит 300 миллиардов рублей в год».

Участки находятся в восьми округах столицы: в ЮВАО - 18, в СВАО и ЗАО - по 8, в ЮАО - 7, в САО - 6, в ЮЗАО и ВАО - по 2, в Зеленограде - 1.

«На участках планируется возвести более 10,7 миллиона квадратных метров недвижимости, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Площадь промышленной застройки превысит четыре миллиона квадратных метров, общественно-деловая застройка займет более пяти миллионов квадратных метров, жилые дома — более 1,5 миллиона квадратных метров, в том числе порядка 970 тысяч квадратных метров в рамках реновации».

Напомним, в прошлом году на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии одобрили проекты решения о комплексном развитии 23 территорий, среди них — промзоны «Красный Строитель», «Бережковская Набережная», «Капотня», «Выхино», «Трикотажная», «Перово», «Теплый Стан», «Кунцево», «Свиблово», «Верхние Котлы».

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве подписали в июле 2020 года. Инвестиции в развитие производственной зоны «Октябрьское поле» на общей площади 5,92 гектара составят порядка 14 миллиардов рублей. При этом бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство в 2024 году.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона «Коровино» на севере столицы.