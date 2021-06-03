Московские автомобилисты страдают из-за отмены наклеек «инвалид»

Автомобиль, припаркованный на месте стоянки для инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слезная история московского автомобилиста Бориса Утехина всколыхнула соцсети. На днях мужчина привез 85-летнюю маму, инвалида-колясочника, в поликлинику. Свою машину он припарковал на месте для инвалидов в одном из переулков на улице 1905 года и был полностью уверен, что тут ее и найдет. Накануне москвич побывал в МФЦ по месту жительства и оформил разрешение на парковку под знаком «Инвалид». Тогда же иномарку Бориса внесли в единый реестр ГИБДД.

- Про отмену наклеек для инвалидов я, как и большинство автомобилистов, узнал из новостей. Но на всякий случай решил уточнить информацию в МФЦ. Консультант мне четко сказала, что никакая наклейка мне не нужна и объяснила, что база едина для всей страны и что инспекторам будет достаточно пробить по ней мой госномер, - вспоминает Борис.

Именно поэтому, когда мужчина вернулся к месту парковки с мамой, он был крайне удивлен, что его авто вдруг исчезло. В это же время ему пришло смс: «Ваш автомобиль находится на штрафстоянке…».

- Вот представьте, вы стоите на улице с мамой в инвалидном кресле. Что делать в такой ситуации? Ехать с ней на штрафстоянку? А ведь ее даже на простом такси транспортировать невозможно, нужно заказывать как минимум микроавтобус, - возмутился автомобилист.

На штрафстоянку он, конечно, поехал один. Инспекторы сразу объяснили причину эвакуации – отсутствие наклейки «Инвалид». Борису впаяли штраф за нарушение правил парковки – 5000 рублей, еще чуть больше 6000 рублей пришлось заплатить за эвакуацию. Уже позже дома мужчина принялся штудировать законы и оказалось, что в них есть противоречие. Да такое, что без юриста и не разберешься.

- Летом 2020 года действительно был введен единый федеральный реестр автомобилей, которым разрешена парковка под знаком «Инвалид». Вместе с этим нововведением были отменены обязательные наклейки на автомобили. Однако в ПДД и ФЗ «Об инвалидах» соответствующие изменения так и не внесли. То есть, следуя этим нормативно-правовым актам автомобилисты по-прежнему обязаны использовать опознавательный знак Инвалид», - объяснил Ринат Бичурин, адвокат и автоэксперт. – Формально эвакуация машины без наклейки, но из единого реестра, является законной. Но учитывая законодательную коллизию, такие постановления можно обжаловать в том числе и в суде. Решение в этом случае будет за судьей.

Подать иск или выплатить штрафы, для себя Борис Утехин пока не решил. А вот наклейку на машину уже купил и другим советует. Точной статистики никто не ведет, но ежедневно на московские штрафстоянки попадают авто, имеющие полное право стоять под знаком «Инвалид», но без соответствующих наклеек. Напомним, об отмене обязательных ранее наклеек «Инвалид», летом 2020 года писали СМИ.