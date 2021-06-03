Снос гостиницы «душит» пылевыми тучами жилой район в Москве

Грязевая буря накрывает все вокруг. Фото: Илья Капитонов

Жители района Марфино в Москве третий день задыхаются от клубов пыли со стройплощадки. На улице Ботаническая, 29 сносят бывшую гостиницу «Останкино» — это район Фондовой оранжереи ботанического сада РАН. На месте корпусов отжившего отеля планируют построить четыре жилых дома, спорткомплекс и детский сад.

— Пыль распространяется далеко за пределы квартала на весь район. У меня аллергия, жжет глаза, першит горло. У детей тоже самое. Работы проводят не одномоментно, а целый день. Почему мы должны это терпеть? — негодует местный житель Илья Капитонов.

Строительный забор остановить клубы пыли не в силах. Фото: Илья Капитонов

В редакцию kp.ru москвич прислал фото и видео. На кадрах видно, как грязное облако вылетает со стройплощадки. Толстым слоем пыли занесены все тротуары, деревья и машины в окрестностях.

— К сожалению, застройщик не обращает внимания на обращения жителей. Мы отправляем массовые жалобы в Роспотребнадзор, сообщили в управу района. Замглавы обещал разобраться, но прошло два дня, а пыль разносится до сих пор, — добавил Илья Капитонов.

Жилые дома начинаются в 50 метрах от стройплощадки. Фото: Илья Капитонов

В пресс-службе группы компаний «Основа», которая застраивает квартал, рассказали, что у них есть все документы на проведение работ. Установлен забор по всем нормативам. В сносе с первого дня работ задействован кран и поливальная машина, чтобы снизить распространение пыли.

После обращения «Комсомолки» и жильцов застройщик обещал принять меры. Фото: Илья Капитонов

— К сожалению старые корпуса, построенные в 50-х годах прошлого века, рассыпаются буквально «в труху», а порывы ветра разносят пыль за территорию огороженного участка. 3 июня на площадку была выведена еще одна поливальная машина для осаждения пыли. После поступления сигналов от жителей работы по сносу были приостановлены. В настоящий момент решается вопрос о выделении дополнительной поливальной техники для недопущения распространения пыли вне участка, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГК «Основа».