ВДНХ собирает семейные фото посетителей, чтобы создать виртуальную летопись

Пополнить ее может каждый, прислав архивные снимки и свою историю

ВДНХ собирает фотографии из семейных архивов россиян. Снимок должен быть сделан на главной выставке страны. Проект назвали «Связь поколений».

— У миллионов людей с Выставкой связаны приятные воспоминания и трогательные истории — как свои, так и из жизни родственников, друзей и коллег. Здесь в разные годы посещали павильоны и выставки, любовались фонтанами, гуляли с внуками, назначали свидания. Продолжать летопись таких историй, поддерживать преемственности традиции посещать Выставку — одна из наших актуальных задач и сегодня, — цитирует слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова пресс-служба выставки.

Снимки принимают с середины марта. На их основе собирают виртуальную летопись. На сайте проекта вышел один ролик про историю москвички Елены Маянц. На ВДНХ она гуляет со школьных лет, а теперь приводит сюда внуков. Администрация выставки объединила историческое фото из архива героини с современным снимком. Стать героями проекта смогут и другие люди, которые пришлют свои кадры.

— Другой участницей стала девушка Аполлинария Строгалова. В детстве они вместе с папой часто ездили гулять на Выставку. Аполлинария вспоминает, что любила рассматривать самоцветы в павильоне «Геология», делится фотографиями с пленочного фотоаппарата, сделанными в середине 90-х, когда ей было около 10 лет. В соцсетях и на сайте Выставки видеоролик появится 11 июня, — добавили в пресс-службе ВДНХ.

Пополнить трогательную летопись проекта «Связь поколений» может любой. По задумке авторов, через личные истории людей, побывавших на выставке, можно будет изучить историю страны. Павильоны ВДНХ менялись вместе со временем. Также менялась мода, цены, хобби и гастрономические привычки посетителей.

КОНКРЕТНО

Куда присылать фотографии

На электронную почту smm@vdnh.ru. Дополните снимок небольшой историей момента. Самые интересные ВДНХ использует в своих проектах.

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