Нижегородский район может стать самым спортивным в Москве

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Вопреки общепринятому мнению, что до 10 миллионов рублей в Москве невозможно купить квартиру, риелторы говорят, что на рынке есть много приемлемых вариантов. Речь не только о вторичном жилье, но и новостройках. Специалисты по недвижимости рассказали, в каких районах столицы хотят жить москвичи.

Активизировался рынок продаж

Первую тройку районов Москвы по спросу на аренду жилья массового сегмента составили Некрасовка, Восточный и Капотня. С появлением метро стал доступнее Нижегородский район.

- Эти районы обеспечены транспортной инфраструктурой и в них можно найти доступные варианты аренды квартир. Учитываются здесь и привлекательные локации, и важность близости к работе, - рассказали в столичном агентстве недвижимости.

С наступлением лета активизировался и рынок продаж. Заметнее всего спрос в категории новостроек возрос в Ясенево, Северном Медведково, Нижегородском и Нагорном районах. Эксперты говорят, что с большой вероятностью средний уровень цен на квартиры в нынешнем году уже не изменится.

Москвичи сейчас рассматривают типовые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадью от 30 до 61 квадратного метра. Покупатели оценивают локации жилья по трем характеристикам: развитая инфраструктура, наличие зон отдыха и транспортная доступность.

- В мае покупкой квартир в новостройках Москвы стали интересоваться в 1,8 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя цена - 248 998 рублей за квадратный метр, что на 34% превышает значения мая 2020 года, - рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

При выборе недвижимости покупатели обращают внимание на обновление жилищного фонда и благоустройство районов.

- Благодаря программе реновации владельцы устаревшего жилья получат возможность переехать в новые дома. Согласовали проекты домов в 15 районах столицы, среди которых Можайский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Нижегородскии , Текстильщики, - рассказал Валерий Леонов, председатель Москомэкспертизы.

Нижегородский: может стать самым спортивным

Количество предложений в Нижегородском районе растет с каждым днем – от лофт-студий до панорамных квартир (от 4 до 19 млн рублей). В Автомобильном проезде будет построено около 120 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и апартаменты. Жилое пространство будет объединено со спортивным кластером площадью более 20 тысяч квадратных метров. Способствует развитию района появление благоустроенных дворов, спортивных площадок с уличными тренажерами, детских комплексов.

- Еще в далеком 1970 году в Нижегородском районе была открыта Спортивная школа Олимпийского резерва, где готовят спортсменов по плаванию, фигурному катанию и шорт-треку. На сегодняшний день на территории района расположены: 12 спортивных площадок, два стадиона, - рассказывает Никита Мостовой, москвовед.

Но для такого большого района, где живет более 100 000 жителей, этих спортивных сооружений недостаточно. В настоящее время на границе с районом Таганским, начинается строительство многофункционального комплекса со спортивным парком. Жители Нижегородского района получат две ледовые арены, парк с площадками для бега. Здесь можно будет профессионально заниматься воркаутом, футболом, «стритболом» (новая дисциплина, которая появится на летних Олимпийских играх «Токио-2021»).

Обновлять город – это одна из важных составляющих для комфортной жизни в Москве. Это понимает и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

- Москва в перспективе 10–15 лет — это абсолютно другой город. Цель одна – превратить Москву в ультрасовременный мегаполис. Сейчас же все, что выходит за пределы ТТК, городом назвать откровенно сложно. Люди нуждаются в улучшении жилищных условий, — заявил главный архитектор Сергей Кузнецов на обсуждении «Изменение архитектурного облика Москвы».

Зеленые зоны и пробежки возле водоемов

Столичные девелоперы говорят, что в мае рынок новостроек Москвы между Третьим транспортным кольцом и МКАД пополнился 20 новыми корпусами в составе девяти проектов. Цены на квартиры от 6 млн рублей, особенно людей интересует наличие близости станций метро.

В Некрасовке за восемь лет в три раза выросла численность населения, открылась одна из самых больших школ страны на 2100 мест, построили необходимые социальные объекты. Но самым важным стало открытие участка Некрасовской линии метро, которая ведет до станции «Электрозаводская».

Улучшилась благодаря станциям МЦК Коптево и Лихоборы транспортная доступность в Коптево, автомобилистам существенно облегчил движение Алабяно-Балтийский тоннель. В одном из жилых кварталов на месте демонтированного самостроя организовали современную зону для отдыха и прогулок с детьми. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена. Также был установлен павильон, где продают свежие фермерские продукты.

Улучшение транспортной ситуации планируется и в Нижегородском районе - создание новых остановок общественного транспорта, организация более удобных подъездов и расширение тротуаров, выделение велополос и создание перехватывающих парковок. Откроют станции велопроката, которые просили местные жители.

Самое важное – из Нижегородского района переносятся крупные производственные объекты и теперь здесь формируется новая «зеленая» зона Москвы. Жители района смогут гулять с детьми в ландшафтном парке и заниматься спортом на оборудованных площадках, начинать утро с пробежки возле водоема.

Благоустройство районов, как отмечают эксперты, отражается и на вторичном рынке недвижимости столицы - спрос в мае вырос в 1,7 раз, а объем предложения — в 1,5 раз. Люди заинтересованы в жилье в Северном Измайлово, Зябликово, Нижегородском районе, Лосиноостровском и Центральном Чертаново.

- Средняя стоимость вторичной недвижимости повысилась на 18% и достигла 250 685 рублей за квадратный метр, - рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».