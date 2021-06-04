Яндекс.Еда начнет доставлять заказы из ресторанов и магазинов в парки Москвы

Сервис Яндекс.Еда начинает тестировать доставку заказов из ресторанов и магазинов в парки. Об этом 4 июня сообщил руководитель бизнес-группы Яндекса по ridetech и e-com Даниил Шулейко. Топ-менеджер сделал заявление в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.

Яндекс.Еда планирует, что услуга будет востребована у горожан, которые решили устроить пикник в парке. Курьеры, сотрудничающие с сервисом доставят готовые блюда из ресторанов, а также магазинов, которые попадают в зону доставки парка. Тестировать проект будут в шести парках Москвы.

При заказе в приложении Яндекс.Еда будут отображаться точки на территории парков. Там можно будет встретить курьера и забрать заказ. Со временем сервис планирует оборудовать зоны ожидания на территории.

В ходе тестирования географию услуги могут расширить и на другие зеленые зоны столицы. Известно, что доставка в парки будет работать до конца теплого сезона.

В 2021 году ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Во время мероприятия проходят презентации, компании делают громкие анонсы, заключаются бизнес-соглашения.