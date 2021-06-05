Пассажирам вокзала «Восточный» в Москве приходится через силу карабкаться в вагон

«Восточный» — первый новый вокзал за последние 100 лет в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце мая в Москве заработал десятый железнодорожный вокзал — «Восточный». Он стал частью транспортно- пересадочного узла «Черкизово»: в одном комплексе вход в метро, пересадка на МЦК «Локомотив», остановки автобусов, а теперь и поезда.

Сюда перевели составы, которые раньше прибывали на Курский вокзал — чтобы разгрузить направление. Несколько раз в день на «Восточный» приходят поезда из Нижнего Новгорода и Иванова. Плюс останавливаются транзитные маршруты из Санкт-Петербурга, Адлера, Мурманска, Челябинска и других городов.

Однако спустя неделю работы в соцсетях стали появляться жалобы на «Восточный». Корреспондент «КП» провел день на вокзале, чтобы разобраться, что хорошо, а что пока не получилось у транспортной новинки.

Вид на ТПУ «Черкизово» Фото: Андрей АБРАМОВ

Одно из главных нареканий — низкие платформы. Посмотрите на этот кадр — люди карабкаются в современный поезд «Ласточка». Молодой и здоровый еще и запрыгнет, а как быть пожилым и немобильным? Или если у пассажира с собой большой багаж?

В эпоху низкозольного транспорта такая ситуация кажется недоразумением. Фото: Илья Зотов

Удивительно, что проектировщики в Москве, где так чутко относятся к низкопольному транспорту и доступной пешеходной инфраструктуре, упустили этот момент.

Разберемся, почему так получается. На «Восточном» две платформы, с которых пассажиры садятся в поезда. Одна у здания самого вокзала — путь 5. Это платформа как раз на фото выше. Оно низкая. С точки зрения опрятности и качества нареканий к ней никаких: ровная плитка, зеленый газон, чистота.

Сделать выше ее нельзя — иначе пришлось бы делать ступени на саму платформу. Но и столь низкое расположение кажется странным, но только на первый взгляд. Тут все прояснилось. Приехал поезд «Стриж». Он ниже «Ласточки».

Оказалось, что эта платформа сделана для поездов «Стриж» Фото: Андрей АБРАМОВ

Просто зайти в него не получится — нужно все равно сделать два шага по ступеням. Но они хотя бы не такие высокие. Когда я показал проводникам фото людей, карабкающихся в «Ласточку», они сказали, что просто это не ее платформа. А платформа именно под «Стрижа».

Ступени у «Стрижей» не такие крутые Фото: Андрей АБРАМОВ

Проводники — молодцы. Помогают поднять чемоданы, подают руку.

Проводники очень обходительны Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующий поезд был только через пару часов. Отправился прогуляться по новому вокзалу. Здание светлое, оформление не отвлекает внимание от навигации.

Фойе главного входа: тут будет фуд-корт, но пока работает одно кафе Фото: Андрей АБРАМОВ

При входе есть стильное кафе. Больше общепита пока нет. Стеклянные шахты лифта расписаны интересными фактами о Нижнем Новгороде. Ведь большинство поездов с «Восточного» идут именно в этот замечательный город.

Зал ожидания Фото: Андрей АБРАМОВ

Зал ожидания на 200 мест. Есть розетки для зарядки гаджетов, Wi-Fi. Камеры хранения автоматические.

Много окон, много света — отличное решение! Фото: Андрей АБРАМОВ

Жаловались также, что на вокзале крутые лестницы — неудобно с чемоданами.

До эскалаторов и лифтов доходят не все пассажиры. Не спешите спускаться, а пройдите дальше по корридору Фото: Андрей АБРАМОВ

Такие лестницы у платформы между путями 3 и 4. Но рядом с ними есть эскалатор и небольшие лифты. Находишь их не сразу. Нужно не спускаться вниз, а пройти по коридору дальше.

Наконец на платформу между путями 3 и 4 прибыл поезд. Это «Ласточка». Платформа в отличие от первой — высокая. Вход в вагон располагается практически на одном уровне.

Перрон между путями 3 и 4 под поезда «Ласточка» Фото: Андрей АБРАМОВ

Но и тут обнаружилась странность. Рядом идут пути МЦК по которым также ходят поезда типа «Ласточка». Там платформа еще чуть выше и она идеальной высоты. Смотрите!

А на МЦК сделали все ровно! Фото: Андрей АБРАМОВ

В итоге на одном транспортно-пересадочном узле, получились три разных по высоте платформы. Как любят шутить в соцсетях: «Кошмар перфекциониста».

Кстати, на вокзал приходят не только новые модели поездов. Например, вот классические вагоны.

Прыжок приходится совершать только проводнику Фото: Андрей АБРАМОВ

Если такой приедет на низкую платформу — придется снова карабкаться. Если на высокую, то проводники устанавливают вот такой мостик и проблемы нет.

Остальные выходят по такому мостику Фото: Андрей АБРАМОВ

Теперь еще об одной особенности вокзала, на которую сетовали пассажиры. Это очереди на выход. Если поезд прибыл на путь 5, то в здание вокзала пройти быстро. Там широкие лестницы и двери, несколько эскалаторов. Но если поезд прибыл на пути 3 или 4, начинаются заторы.

Очереди на выход с платформы к метро и МЦК Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди скапливаются в узких проходах. Плюс впереди пункт досмотра. Там проверяют не всех, но многих. Работает всего одна лента для ревизии багажа.

Работает только один рентген для багажа Фото: Андрей АБРАМОВ

Проблема с платформами кажется решаемой. Нужно чтобы все «Стрижи» приходили на низкий, а «Ласточки» и старые поезда на высокий перрон. Но как объяснили знакомые работники железной дороги, это не всегда возможно из-за сложной системы распределения составов по путям.

Проблема очередей, наверняка, тоже разрешима. Ведь у Москвы колоссальный опыт решения транспортных задач. Взять хотя бы метро, где постоянно придумывают, как развести потоки пассажиров и снизить очереди.

Верим, что вокзал «Восточный» может стать еще лучше.