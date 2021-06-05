За электросамокатами в Москве будет следить ГИБДД, а скорость прокатных «байков» ограничат до 25 км/час

Планируется, что за водителями всех электросамокатов, которые ездят на проезжей части, должны следить сотрудники ГИБДД Фото: Андрей АБРАМОВ

Массовое распространение электрические самокаты в Москве получили пару лет назад. Доступный и экологичный транспорт, который часто воспринимается как развлечение. В столице работают несколько шеринговых компаний, которые предлагают такие «байки» в аренду. Однако в 2021 году по стране прокатилась волна громких аварий с участием электросамокатов.

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил:

— Мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов. Считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла, — цитирует слова вице-мэра РИА Новости.

Кроме того, планируется, что за водителями всех электросамокатов, которые ездят на проезжей части, должны следить сотрудники ГИБДД. Если же самокат едет по пешеходной зоне, то его скорость не должна превышать скорость потока. Каким образом это будет регулироваться и отслеживаться, пока неясно.

— С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти, — добавил Максим Ликсутов.

Когда нововведения будут приняты, глава Дептранса не уточнил. Отметим, что многие массовые модели электросамокатов итак не могут разгоняться выше 25 км/час. Для этого их оборудуют движками мощностью не выше 250 Вт. С точки зрения закона, все что мощнее — это уже мопед или мотоцикл. На такой нужный права категории «М».

Если же модель мощнее, то службы проката искусственно ограничивают максимальную скорость. Кроме того, «бортовой компьютер» самоката анализирует местоположение байка. Если он въезжает в парк, то ограничение становится еще жестче — до 15 км/час. А в «Зарядье» прокатные самокаты вообще не работают — блокируются. Пока это исключительно добровольная инициатива компаний. Теперь эту норму хотят закрепить на законодательном уровне.

Проблема электросамокатов в том, что их существование пока не учитывает ни один нормативный акт. Для управления не нужны права, нет возрастной планки для водителя. За езду на самокате по тротуарам нет штрафов. И вообще непонятно, где должны ездить такие скутеры — в крайнем правом ряду, как велосипедисты или вместе с пешеходами? За управление самокатом в пьяном виде тоже массово не штрафуют. Пока в России есть только прецеденты, которые разбирались через суд.

Кстати, в Подмосковье с этого года ввели другую норму. Там скорость прокатных электросамокатов ограничили до 20 км/час.