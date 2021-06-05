На Рублевке воры вынесли сейф весом 130 кг с 5 миллионами рублей

В сейфе находилось 4 933 773 рублей, которые были похищены Фото: Shutterstock

Ограбление произошло в элитной подмосковной деревне Раздоры на Рублевке. Поздней ночью в автосалон проникли двое неизвестных в масках. Воры быстро нашли кассовую зону и попытались взломать дверь, однако та не поддалась. Тогда грабители взяли лом и с его помощью стали крушить бронированное стекло, ведущее в кассу. Спустя продолжительное время и множество усилий, бронестекло поддалось. Воры смогли пробить в нем большую дыру и влезть внутрь, где сразу же схватились за большой сейф. Вскрыть его на месте не получилось, тогда они выволокли 130-килограммовый сейф в помещение салона, а после - на улицу.

«Двое неизвестных мужчин с помощью лома отжали пластиковую дверь и проникли в автосалон. Грабители разгромили бронированное стекло, ведущее в кассу и похитили 130-килограммовый сейф с деньгами. Протащив его через весь салон, грабители выволокли сейф на улицу и скрылись с ним в лесополосе. Следы показали, что воры тащили огромный сейф почти километр через лес, пока не добрались до дороги, после чего след потерялся. В сейфе находилось 4 933 773 рублей, которые были похищены.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили двух сторожей, которые должны были охранять автосалон от подобных нападений. Незадачливые охранники признались, что в момент ограбления спокойно спали на рабочем месте и ничего не слышали: ни грохота лома, ни шума от тяжелого сейфа, который волоком вынесли из автосалона.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Следователи проверяют все версии произошедшего, в том числе и сомнительную историю горе-сторожей, которая кажется слишком подозрительной. Мужчин проверят на причастность к ограблению.