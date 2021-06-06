В Москве ожидается сильная гроза и град диаметром до 2 см

В Москве 6 июня ожидается сильнейшая гроза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всем тем, кто запланировал воскресные прогулки, выезды за город, пикники, синоптики советуют быть осторожными, брать с собой дождевики или лучше вообще отложить семейные мероприятия, потому как в Москве 6 июня ожидается сильнейшая гроза, ветер до 9 метров в секунду, ливень и град (до 2 см в диаметре).

- Всему виной южный циклон, под чьим влиянием мы сейчас находимся, - сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Погода в столице испортится после обеда, но, несмотря на это, воздух успеет прогреться до 24 градусов тепла. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

То есть будет жарко, но пасмурно.

По прогнозам синоптиков, в понедельник также ожидаются дожди и температура воздуха до плюс 22.

В столице в связи с надвигающейся грозой объявили желтый уровень опасности. В сообщении Гидрометцентра говорится:

«Погода потенциально опасна. Ветер. Местами грозы. Период предупреждения с 9.00 до 21.00».

Также синоптики добавили, что ночью температура воздуха в Москве будет не выше 11 градусов и вся предстоящая неделя в целом будет дождливой, но теплой.