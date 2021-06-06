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Происшествия6 июня 2021 14:29

В Коломне загорелся склад с резиновыми тапками - площадь пожара почти 2,5 тыс квадратных метров

На месте работают спасатели
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Как рассказывают очевидцы, сотрудники МЧС довольно быстро локализовали пожар

Как рассказывают очевидцы, сотрудники МЧС довольно быстро локализовали пожар

Речь идет о нежилом здании на улице Свердлова города Коломны. В воскресенье в 11.51 в службу МЧС поступил сигнал о возгорании. Учитывая размеры склада, на место выехало 72 спасателя и 10 единиц техники. Внутри, как выяснилось, хранились коробки с полиуретановыми тапочками (специальный материал, заменяющий в производстве подобных изделий резину). Шлёпки вспыхнули как спички. И закоптили полгорода дымом.

Как рассказывают очевидцы, сотрудники МЧС довольно быстро локализовали пожар, в противном случае огонь мог бы перекинуться на синие и красные бочки, стоявшие неподалеку. В них как раз тот самый полиуретан, который в таких ёмкостях взрывоопасен.

- Пожар на площади 2450 кв. м. был локализован в 13.09, - сообщили «КП» в областном управлении МЧС. - Дальнейшая информация уточняется. В том числе, и о том, есть ли пострадавшие.

Добавим, что сгоревший склад является объектом капитального строительства. Он был построен из кирпича в 1982 году. По документам, внутри здания должны располагаться лесоцеха.

ЧППроисшествия: ЧП