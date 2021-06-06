В Коломне загорелся склад с резиновыми тапками - площадь пожара почти 2,5 тыс квадратных метров

Как рассказывают очевидцы, сотрудники МЧС довольно быстро локализовали пожар

Речь идет о нежилом здании на улице Свердлова города Коломны. В воскресенье в 11.51 в службу МЧС поступил сигнал о возгорании. Учитывая размеры склада, на место выехало 72 спасателя и 10 единиц техники. Внутри, как выяснилось, хранились коробки с полиуретановыми тапочками (специальный материал, заменяющий в производстве подобных изделий резину). Шлёпки вспыхнули как спички. И закоптили полгорода дымом.

Как рассказывают очевидцы, сотрудники МЧС довольно быстро локализовали пожар, в противном случае огонь мог бы перекинуться на синие и красные бочки, стоявшие неподалеку. В них как раз тот самый полиуретан, который в таких ёмкостях взрывоопасен.

- Пожар на площади 2450 кв. м. был локализован в 13.09, - сообщили «КП» в областном управлении МЧС. - Дальнейшая информация уточняется. В том числе, и о том, есть ли пострадавшие.

Добавим, что сгоревший склад является объектом капитального строительства. Он был построен из кирпича в 1982 году. По документам, внутри здания должны располагаться лесоцеха.