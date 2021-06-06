В Москве от удара током погиб 23-летний зацепер, катавшийся на крыше электрички

Следственный комитет расследует смерть 23-летнего зацепера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России организовали проверку по факту обнаружения тела молодого мужчины на железной дороге Ярославского направления.

Как сообщили KP.ru в ведомстве, несчастный случай произошёл утром 6 июня 2021. Так называемый зацепер (тот, кто ездит на подвижном составе вне его салона, - прим. авт) 1998 года рождения забрался на электричку Монино-Москва и некоторое время ехал на крыше. Впоследствии он коснулся контактной сети и получил электротравму, не совместимую с жизнью. Сотрудники следствия (ЦФО) устанавливают сейчас все подробности.

К сожалению, такие случаи (и не только в столичном регионе) случаются с печальной периодичностью. В марте этого года, например, подросток решил доехать таким образом до Чехова и погиб от удара током. Ещё ранее тело очередного смельчака нашли в междупутье станций Люберцы-1-Быково.

Напомним также, что сегодня на ж/д переезде перегона станций «Соревнование-Большая Волга» легковая машина выехала на пути и была сбита ехавшей электричкой. Машинист пытался затормозить, но отрезок до заглохшего авто был слишком коротким. Три человека, находившихся в салоне легковушки, погибли на месте.

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