Житель столицы поймал в Москве-реке гигантскую рыбу

На Бережковской набережной поймали огромного толстолобика Фото: СОЦСЕТИ

Честно говоря, поначалу кажется, что это фотошоп. Но, почитав комментарии опытных рыболовов и немного изучив вопрос, начинаешь верить. Толстолобик - это речная рыба семейства карповых. Максимальный ее вес - 50-60 килограммов (вдумайтесь). А так в среднем большие экземпляры имеют длину полтора метра и вес килограммов 27. На фотографии, сделанной на Бережковской набережной (в районе столичной ТЭЦ-12), может, немного меньше. Но тоже почти царь-рыба.

Толстолобика называют серебряным карпом. И он - в кулинарном смысле - считается деликатесом (а если запечь его со сметанным соусом да с сушеными травами - ммм...)

Вечерами эта рыба подгребает к берегу и, видимо, этот факт сыграл на руку одному из жителей столицы (на фото как раз смеркается).

Восемь лет назад в этих места уже попадался на удочку гигантский толстолобик. Фото: СОЦСЕТИ

По словам рыбака с многолетним стажем Андрей Мишина, ловить толстолобика проще всего на поплавочную или донную снасть. В качестве приманки продаются специальные таблетки - технопланктон (это прессованные смеси различных кормов). При этом поплавок лучше использовать прозрачный - обычным рыбу можно спугнуть, а леску не тоньше 0,35-0,4 мм.

В этих местах, кстати, такой толстолобик уже ловился. Только рыбак его вытащил не на Бережковской набережной, а на Новодевичьей (ровно напротив - на другом берегу). Было это в июне - ровно восемь лет назад. Только тогда вес рыбины был почти полцентнера.

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