Первые полчаса после тренировки человека накрывает гормон счастья

Про спорт говорили с одним из спикеров фестиваля, звездой баскетбола и двукратным чемпионом России Денисом Бергманом (на фото - справа). Фото: Пресс-служба Москомспорта

В столице в течение трех весенних месяцев проводился фестиваль спорта на ВДНХ. А в мае здесь же, на главной выставке страны, стартовал очередной сезон городского проекта «Спортивные выходные». Его участники могут приходить на бесплатные занятия с тренерами сюда и еще в 15 парков по всей столице. С чего начинать здоровый образ жизни, какой вид спорта выбрать, нужны ли подобные активности москвичам? Об этом мы поговорили с одним из спикеров фестиваля спорта на ВДНХ, звездой баскетбола 3х3, двукратным чемпионом России Денисом Бергманом.

НАЧНИ С УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ

- Денис, для многих во время пандемии спорт стал настоящим спасением. Теперь ограничений все меньше, можно тренироваться не только онлайн дома. Как считаете, в столице достаточно мест для спортивных занятий?

- Сейчас в Москве много активностей, в том числе бесплатных, открылись корты и площадки хорошего качества, есть популярные, например Воробьевы горы и парк на Ходынском поле. По сравнению с тем, что было десять лет назад, сейчас у москвичей больше возможностей для спортивных занятий. В том числе работают площадки проекта «Спортивные выходные».

- Москвичи вечно заняты, времени не хватает, а хочется и хорошо выглядеть, и сохранить здоровье. С чего начинать?

- Согласен, самое сложное сегодня - найти время. Поэтому если хотите заняться спортом, начните с базовых основ - пробежки, утренней зарядки, отжиманий, растяжки, упражнений на пресс. Возьмем занятия проекта «Спортивные выходные», хотите - зумба, хотите - йога, много вариантов, там помогают тренеры, что очень важно. Тем более занятия проходят на улице. Сейчас лето, классная погода, свежий воздух, а в тренажерный зал мы и зимой можем ходить. Кстати, если уж совсем нет времени, а размяться хочется, то «Спортивные выходные» предлагают и онлайн-тренировки. Спорт всегда двигает нашу жизнь вперед. Это самый простой способ получить позитивные эмоции. После любой тренировки, не важно, будет это бег, футбол, волейбол, баскетбол, даже обычная зарядка, в первые полчаса у человека вырабатывается гормон счастья - эндорфин. Это факт, о котором не стоит забывать.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С УЛИЦЫ - НА ОЛИМПИАДУ

- А в баскетбол 3х3 каждый сможет играть?

- Попробуйте, для желающих нет никаких ограничений. Это универсальный вид спорта, независимо от пола, возраста, роста, он для всех. Самое главное в игре - чувство партнера, плеча, командный дух. Еще важен эмоциональный интеллект, который отвечает за принятие решений человеком во время нагрузки на эмоциональном фоне. На мой взгляд, в проект «Спортивные выходные» можно добавить тренировки по баскетболу 3х3. Популяризация этого вида спорта растет в мире и в России, его включили в программу Олимпийских игр. А все начиналось на улицах! В моей жизни спорт серьезно появился с 13 лет, когда я просто пришел на уличную спортплощадку и увидел, как взрослые играют на тот момент в стритбол, какие там эмоции, броски. Именно там, на этой площадке, я влюбился в баскетбол как в игру.

Мне в соцсетях часто пишут желающие провести занятие, особенно молодежь. Мы собираемся иногда, тренируемся, люди видят, сколько эмоций и драйва можно получать от игры. Чем больше активностей в городе, тем лучше. Поэтому такие проекты, как «Спортивные выходные», необходимы жителям.

НА ЗАМЕТКУ

Как записаться на бесплатные тренировки

Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта «Спортивные выходные»

(https://sportsweekend.ru) или в любом удобном офисе «Мои документы». Количество участников ограничено. В офлайн-программе - скандинавская ходьба, йога, зумба, уличный стретчинг и функциональная тренировка.

Кроме этого, тренировки и утренние зарядки доступны онлайн на youtube-канале проекта (https://www.youtube.com/channel/UCeR98g3Hppp6WfIZZr2f_tQ).