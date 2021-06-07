Роман Романенко вручил памятные медали руководителям военно-патриотических клубов Южного Бутова

Роман Романенко (на фото справа) наградил руководителей и педагогов военно-патриотических объединений Южного Бутова за вклад в детское образование. Фото: Иван СТЕПАНОВ

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко (на фото справа) наградил руководителей и педагогов военно-патриотических объединений Южного Бутова за вклад в детское образование. Церемония прошла в храме святого праведного воина Феодора Ушакова.

«Работа с детьми - очень сложная и важная деятельность, - обратился Романенко к участникам церемонии. - Наставник помогает ученику выбрать правильный жизненный ориентир, определиться с ценностями, сформировать характер. Это большая ответственность. Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейших успехов в укреплении нашего культурного наследия и лучших традиций русского воинства. Благодарю вас за то, что вы успешно справляетесь с этими непростыми задачами!»

Торжественное мероприятие открыл концерт, подготовленный композитором и поэтом Светланой Холодниковой. Перед гостями выступил игумен храма Дамиан, который рассказал об учреждении памятной юбилейной медали в честь 20-летия канонизации святого адмирала Феодора Ушакова. Эту медаль настоятель вручил Роману Романенко, выразив ему благодарность за вклад в решение насущных проблем Южного Бутова.

Затем прошла церемония награждения активистов военно-патриотического воспитания детей и молодежи юго-запада Москвы. Среди них - начальник штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЮЗАО г. Москвы Юрий Данченко, председатель краеведческо-экологического общества района Южное Бутово Антон Никулин, наставник морского кадетского класса школы № 1161 Владимир Зятчин.

Как отметили организаторы, мероприятие теперь станет традиционным. Ежегодно «Ушаковская медаль» будет вручаться тем, кто наилучшим образом проявил себя в просветительской и наставнической деятельности.