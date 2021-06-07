Олег Леонов: «Островки безопасности» для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах

Олег Леонов. Фото:

Проект «Островки безопасности» необходимо внедрить в метро, на автовокзалах и в парках отдыха. Это поможет с поиском сотен и даже тысяч людей. С такой инициативой выступил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов (на фото).

Напомним, «островком безопасности» называют специальную зону с оранжевым знаком-ориентиром для заблудившихся людей. Благодаря ему дезориентированный человек может обратиться за помощью. Или же обученный сотрудник заметит «потеряшку» и предложит помощь. Первые «островки безопасности» появились в 2018 году в сети продуктовых магазинов и стали эффективным способом помощи затерявшимся, попавшим в городе в трудную ситуацию.

- «Островки безопасности» в магазинах - это хорошо, - говорит Олег Леонов. - Мы несколько лет отдали, чтобы они появились. Но это только первый шаг. Для дезориентированных людей метро и вокзалы - это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. Поэтому «островки» обязательно нужны в метро и на вокзалах.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Обучение по специальному курсу «Лизы Алерт» прошли более 50 тысяч человек, работающих в московских торговых точках. Теперь они умеют определять дезориентированного человека среди посетителей магазина и оказывать правильную помощь. Администрация магазина сообщает о каждом потерявшемся на горячую линию Центра поиска пропавших людей. Специалист в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда на место.

Леонов призвал и другие торговые сети, банки и развлекательные центры присоединиться к проекту «Островок безопасности». По его словам, совместными силами государства, компаний и добровольцев вернуть дезориентированных людей домой получится быстрее и безопаснее.