Бывшего офицера полиции изнасиловали в туалете в метро

По горячим следам насильника стали искать по камерам видеонаблюдения. Уже через несколько минут его смогли задержать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу", — с этих слов несколько дней назад началось утро 34-летней Светланы (имя изменено) — бывшего офицера полиции. Женщина ехала по делам на метро. Во время пересадки с Трубной на Цветной бульвар она зашла в кабинку туалета, установленного в подземке. Но Светлана не знала, что за ней уже долгое время следил мужчина. Он шёл прямо за ней и, заметив, что женщина зашла в туалет, стал ждать рядом с дверью. И когда ничего не подозревающая Светлана стала выходить из кабинки, мужчина сильно ударил её по голове, затащил обратно и закрыл дверь изнутри. О том, что там происходило, она расскажет позже полицейским.

— Поступил звонок от женщины, которая рассказала, что неизвестный мужчина в туалете в метро совершил с ней насильственный половой акт, при этом говорил: " Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу", — сообщил источник kp.ru

Она рассказала полицейским, что напавший на неё мужчина схватил её за шею и повалил на пол. Светлана пыталась сопротивляться, но мужчина продолжал бить её по лицу и голове и раздевать. Он был намного сильнее. Когда всё закончилось, он выбежал из кабинки. А женщина с трудом нашла в себе силы подняться и позвать на помощь.

По горячим следам насильника стали искать по камерам видеонаблюдения. Уже через несколько минут его смогли задержать. Далеко уйти ему не удалось, полицейские догнали мужчину на станции Цветной бульвар.

— Им оказался 28-летний Майоров С., уроженец Москвы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", — сообщил источник

Сейчас делом занимается следователь по особо важным делам Следственного комитета. Оказалось, что мужчину два месяца назад уже задерживали из-за сообщения об изнасиловании в Дмитровском районе, но тогда доказать его вину не удалось. Теперь следователи проверяют все обстоятельства, возможно, жертв окажется больше.