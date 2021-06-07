В Москве 13-летний школьник умер через сутки после падения с велосипеда

Сейчас проверку по факту смерти школьника ведет столичный Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткий случай произошел в Москве в минувшую субботу, 5 июня. 13-летний Вова (имя ребенка изменено прим. ред.) утром вместе с друзьями решил покататься на велосипеде. Мальчишки уехали в лес, что в районе улицы Инессы Арманд, на западе столицы. Гоняли по тропинкам, протоптанным в лесополосе, но в какой-то момент Вова свернул с дороги. На глазах у друзей, которые ехали в стороне, его велосипед занесло в овраг, и мальчик упал. По словам очевидцев, Вова рухнул головой вниз и ударился о землю. Несмотря на травму, он первое время был в сознании и сам сумел позвонить родителям. Его друзья в это время вызвали скорую.

- Мальчик был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Спустя сутки он умер в реанимации, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас проверку по факту смерти школьника ведет столичный Следственный комитет. Но, скорее всего, уголовного дело не возбудят. Лесополоса, в которой катались ребята, не оборудована велосипедными дорожками. Тем временем родители мальчика считают, что причиной столь жесткого падения могла стать коряга, на которую наехал велосипед их сына. Таких в этом лесу десятки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве упавшая ветка дерева чуть не убила 11-летенго мальчика. Все произошло в воскресенье 6 июня в парке на северо-западе Москвы. В момент ЧП мальчик с другими детьми прыгал на надувном батуте. С травмой головы ребёнок был госпитализирован.