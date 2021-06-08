Как купить вторичную квартиру со скидкой в Москве и области

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Скидки на рынке вторичного жилья за последний год стали редкостью, поскольку зачастую спрос превышает предложение. Продавцам нет смысла давать дисконт – за хорошими квартирами и так выстраивается очередь. В редких исключениях могут уступить совсем минимальную сумму, чтобы создать психологический комфорт для покупателя. Ведь часто для человека главное, что скидка есть, а ее размер уже не так важен.

Еще один вариант – с квартирой что-то не так, раз дают скидку. Например, в ней был пожар, документы не в порядке или рядом находится шумная стройка, которая не закончится еще пару лет. И покупателю приходится действовать на свой страх и риск или отказываться от квартиры.

Однако сейчас все же можно найти вторичку с достойной скидкой и не бояться, что с жильем могут быть проблемы. Компания ПИК-Брокер запустила в июне акцию и продает вторичные квартиры со скидками до 5%.

Что такое ПИК-Брокер

Это компания с принципиально новым подходом к недвижимости. Она автоматизировала большинство процессов, которые обычно занимают не одну неделю. В итоге любая сделка с жильем становится проще, понятнее, а главное – безопаснее.

Скорость осуществления сделок. Неважно, продаете вы, покупаете или обмениваете квартиру – все это займет примерно 7–14 дней. Не надо ждать месяцы и годы, как бывает с риелторами и агентствами.

Бесплатная и честная оценка жилья. Все квартиры оцениваются с помощью алгоритма, который учитывает ситуацию на рынке, сравнивает стоимость похожих вариантов уже проданного жилья и проводит анализ по 20 другим критериям. Поэтому финальная стоимость жилья получается максимально объективной, человеческий фактор исключен.

Юридическая проверка. Специалисты ПИК-Брокер проводят проверку документов на квартиру в течение 2 часов, а также помогают с оформлением необходимых документов.

Безопасность сделки. Деньги ПИК-Брокер переводит на аккредитив в банке в день подписания договора купли-продажи. После перехода права собственности его можно сразу раскрыть и забрать всю сумму.

Какие услуги есть у ПИК-Брокер

Выкуп – компания просто покупает вашу квартиру по рыночной стоимости и не тратит время на поиск заинтересованных посторонних людей. А значит – вы быстро получаете деньги.

Трейд-ин – ПИК-Брокер обменивает вашу старую квартиру на жилье в новостройке. По сути проводятся две сделки одновременно, но платить за них по отдельности не нужно. Также можно получить скидку до 3% от застройщиков на новое жилье.

Альтернативная сделка – компания обменивает вашу старую квартиру на вторичное жилье. ПИК-Брокер подберет квартиру из своего каталога или вариант от собственника, который подходит именно вашим запросам.

Каталог – список квартир, которые находятся в собственности ПИК-Брокер. Жилье уже проверенное, юридически чистое и по адекватным ценам. Его можно купить напрямую у компании, а еще получить скидку до 5%.

Трейд-ин+ – вы обмениваете старую квартиру на новое жилье из каталога ПИК-Брокер.

Как купить вторичную квартиру со скидкой до 5%

ПИК-Брокер запустил акцию, которая продлится только до конца июня. Если покупаете квартиру из каталога компании, то получаете скидку, которая зависит от стоимости жилья:

• квартира до 10 млн рублей – скидка до 3%,

• квартира от 10 млн рублей – скидка до 5%.

Условия акции просты: если в течение 10 календарных дней с момента бронирования жилья вы подписываете договор и приобретаете права на недвижимость, то получаете скидку.

В каталоге ПИК-Брокер выставлены квартиры, которые компания уже купила у собственников, а значит нет риска быть обманутым и не нужно беспокоиться о безопасности процедуры. Вы получаете одну из более 500 проверенных квартир с полной юридической чистотой, да еще и сопровождением сделки.

Также компания поможет в первое время после покупки жилья: организует бесплатный переезд и вызовет клининг, вручит подарочные карты магазинов Hoff и OBI на 10 000–20 000, чтобы вы могли сразу купить мебель и другие товары для дома. А еще оплатит коммуналку за три месяца, что особенно приятно, если все деньги ушли на ремонт.

Чтобы успеть получить скидку на качественную вторичку, достаточно зайти в каталог на официальном сайте компании, оставить заявку, и после этого с вами быстро свяжется менеджер. Можете выбрать квартиру сами или с помощью консультанта, а уже через 7 дней стать собственником проверенного жилья.