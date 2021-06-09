Добрых дел должно быть больше

Помощь волонтеров сегодня неоценима! Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Информационном центре правительства Москвы состоялся круглый стол, посвященный поддержке добровольчества в столице. Участниками обсуждения стали представители городских властей, руководители и активисты региональных волонтерских движений, проектного офиса «Молодежь Москвы».

- Во время пандемии каждый из нас прошел тест на доброту, взаимовыручку, и помощь волонтеров сегодня

неоценима, - сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. - В столице в пик коронавируса работали 23 тысячи волонтеров. В день мы получали 5,5 тысячи заявок от людей, нуждающихся в помощи. Активно к нашим акциям подключались партнеры - действующие в городе 30 тысяч НКО, из них 6,5 тысячи - социальные, различные фонды, службы такси, коммерческие компании, городские департаменты, банки. Мы пересмотрели формат своей работы с ними и создали специальный партнерский отдел для обращений тех, кто хочет помочь.

ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

По просьбе некоммерческих организаций столичные власти запустили уникальный благотворительный сервис на портале мэра Москвы mos.ru. Аналогов этой мере поддержки добровольчества нет пока не только в России, но и в мире.

- На mos.ru практически у каждого москвича есть личный кабинет, через который многие оплачивают различные счета, - рассказала Мария Головченко, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. - На этом же портале теперь можно делать взносы на благотворительность. Важно, что жители могут узнать, куда тратятся их пожертвования. Информация об этом открыто публикуется на сайте «Душевная Москва» и приходит на электронную почту каждому благотворителю.

По ее словам, сейчас столичные власти тестируют обновленную версию сервиса для его использования и в регионах.

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТОВ

Участники круглого стола узнали о московских особенностях участия НКО и волонтерских объединений в конкурсах на федеральные и столичные гранты.

- Конкурс «Доброволец Москвы» с этого года стал премией «Мы вместе», - напомнил Дмитрий Покровский, директор ресурсного центра «Мосволонтер». - В новом формате номинации представляем совместно с партнерами, например, ВДНХ или Москомспорт. В конкурсе теперь могут участвовать не только опытные добровольцы, но и те, кто только начинает заниматься волонтерством.

По его словам, победители кроме призов и дипломов получают всестороннюю поддержку от города. Например, для новичков - сертификаты на дальнейшее обучение, для авторов идей и проектов - помощь в оформлении заявки на грант, запуске проекта, участие в Неделе добра.

Кроме того, для представителей НКО и волонтеров бесплатно предоставляются коворкинги, работает call-центр, проводятся экспресс-курсы и мастерская проектов. В планах - служба «одного окна» в волонтерском центре столицы для поддержки добровольческих организаций.

ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

За последнее время в сети случился всплеск кибер-преступлений. С проблемой борются добровольцы.

- С осени 2019 года в проекте «Молодежь Москвы» действует направление для повышения информационной безопасности среди молодежи, - рассказала Елена Пащенко, заместитель руководителя проекта «КиберМосква», директор АНО «Цифровые волонтеры». - Мы проводим мастер-классы и вебинары в вузах, показываем, как легко мошенники могут взломать личные данные пользователей, создаем онлайн-контент в формате коротких скетчей. У нас появилось также направление по финансовой грамотности «Добрая карта» для молодых и пожилых жителей.

В ближайшее время цифровые волонтеры откроют свои филиалы в 11 округах столицы. К примеру, они проведут мониторинг цифровой среды, помогут НКО в обучении основам защиты данных в интернете. В каждом филиале будет место для творчества, проведения хакатонов.