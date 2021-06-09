Добрых дел должно быть больше

Помощь волонтеров сегодня неоценима! Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Информационном центре правительства Москвы состоялся круглый стол, посвященный поддержке добровольчества в столице. Участниками обсуждения стали представители городских властей, руководители и активисты региональных волонтерских движений, проектного офиса «Молодежь Москвы».
- Во время пандемии каждый из нас прошел тест на доброту, взаимовыручку, и помощь волонтеров сегодня
неоценима, - сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. - В столице в пик коронавируса работали 23 тысячи волонтеров. В день мы получали 5,5 тысячи заявок от людей, нуждающихся в помощи. Активно к нашим акциям подключались партнеры - действующие в городе 30 тысяч НКО, из них 6,5 тысячи - социальные, различные фонды, службы такси, коммерческие компании, городские департаменты, банки. Мы пересмотрели формат своей работы с ними и создали специальный партнерский отдел для обращений тех, кто хочет помочь.
По просьбе некоммерческих организаций столичные власти запустили уникальный благотворительный сервис на портале мэра Москвы mos.ru. Аналогов этой мере поддержки добровольчества нет пока не только в России, но и в мире.
- На mos.ru практически у каждого москвича есть личный кабинет, через который многие оплачивают различные счета, - рассказала Мария Головченко, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. - На этом же портале теперь можно делать взносы на благотворительность. Важно, что жители могут узнать, куда тратятся их пожертвования. Информация об этом открыто публикуется на сайте «Душевная Москва» и приходит на электронную почту каждому благотворителю.
По ее словам, сейчас столичные власти тестируют обновленную версию сервиса для его использования и в регионах.
Участники круглого стола узнали о московских особенностях участия НКО и волонтерских объединений в конкурсах на федеральные и столичные гранты.
- Конкурс «Доброволец Москвы» с этого года стал премией «Мы вместе», - напомнил Дмитрий Покровский, директор ресурсного центра «Мосволонтер». - В новом формате номинации представляем совместно с партнерами, например, ВДНХ или Москомспорт. В конкурсе теперь могут участвовать не только опытные добровольцы, но и те, кто только начинает заниматься волонтерством.
По его словам, победители кроме призов и дипломов получают всестороннюю поддержку от города. Например, для новичков - сертификаты на дальнейшее обучение, для авторов идей и проектов - помощь в оформлении заявки на грант, запуске проекта, участие в Неделе добра.
Кроме того, для представителей НКО и волонтеров бесплатно предоставляются коворкинги, работает call-центр, проводятся экспресс-курсы и мастерская проектов. В планах - служба «одного окна» в волонтерском центре столицы для поддержки добровольческих организаций.
За последнее время в сети случился всплеск кибер-преступлений. С проблемой борются добровольцы.
- С осени 2019 года в проекте «Молодежь Москвы» действует направление для повышения информационной безопасности среди молодежи, - рассказала Елена Пащенко, заместитель руководителя проекта «КиберМосква», директор АНО «Цифровые волонтеры». - Мы проводим мастер-классы и вебинары в вузах, показываем, как легко мошенники могут взломать личные данные пользователей, создаем онлайн-контент в формате коротких скетчей. У нас появилось также направление по финансовой грамотности «Добрая карта» для молодых и пожилых жителей.
В ближайшее время цифровые волонтеры откроют свои филиалы в 11 округах столицы. К примеру, они проведут мониторинг цифровой среды, помогут НКО в обучении основам защиты данных в интернете. В каждом филиале будет место для творчества, проведения хакатонов.