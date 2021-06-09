Жители Ясенева почистили берег Мраморного пруда

Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ

Всемирный День окружающей среды на юго-западе Москвы отметили волонтерской акцией «Экологический калейдоскоп». В праздничных акциях и субботнике принял участие депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Праздник, посвященный Всемирному Дню окружающей среды и организованный силами местных волонтеров, прошел в Парке 30-летия района Ясенево.

«Из космоса лучше всего понимаешь, насколько мы, люди, ответственны за среду своего обитания, за нашу Землю. За то, чтобы она всегда оставалась такой прекрасной и чистой», - отметил Роман Романенко. Летчик-космонавт пояснил, что защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений государственной политики нашей страны, но начинаться все должно с малого: с бережного отношения к природе каждого гражданина.

Депутат поздравил и вручил Благодарственные письма активистам эколого-благотворительного проекта «Эколлайф» - районного аналога Всероссийской акции «Добрые крышечки», объединившего уже более 3 тысяч жителей Ясенева.

Организаторы сообщили, что суть проекта заключается в сборе крышек от пластиковых бутылок, которые потом сдаются на переработку, а на вырученные деньги волонтеры оказывают адресную благотворительную помощь. Так, на празднике в Ясеневе участники проекта подарили новую инвалидную коляску ветерану Великой Отечественной войны Ефиму Никифоровичу Дроздовскому.

По окончании торжественной части мероприятия участники переместились к Новоясеневскому, или Мраморному, как называют его местные жители, пруду. Здесь был организован субботник по очистке прибрежной территории.

«Сегодня мы поработали на славу! Только личное участие каждого поможет сделать наш общий дом чище, привлечь как можно больше людей к экологическому движению и ответственному отношению в природе. И ответственность эту мы должны нести не только по праздникам, а ежедневно», - отметил в завершение акции Герой России.