Столичные автолюбители могут купить у города машино-места в жилых домах со скидкой

Собственникам квартир и нанимателям жилья по соцнайму машино-места доступны в преимущественном порядке Фото: Евгения ГУСЕВА

Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут купить машино-места со скидкой 40% в подземных и многоуровневых паркингах своих домов. Сейчас подобраны около 250 парковочных площадок в шести округах столицы - Юго-Западном, Юго-Восточном, Северном, Центральном, Западном и Северо-Западном. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Собственникам квартир и нанимателям жилья по соцнайму машино-места доступны в преимущественном порядке – это возможность купить парковочное место в своем доме без проведения торгов, - отметил заммэра. - Стоимость объектов устанавливается в размере 60 процентов от рыночной. Таким образом они могут приобрести машино-место на 40 процентов дешевле. В этом году москвичи уже купили по преимущественному праву 276 машино-мест, а по итогам 2020 года было продано 653 таких объекта».

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, представленные машино-места находятся преимущественно в подземных паркингах одного или нескольких многоквартирных домов, а также в отдельно стоящих сооружениях гаражного назначения, связанных с многоквартирными домами технологически или функционально.

Список машино-мест, выставленных на продажу, можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы купить машино-место по преимущественному праву, нужно:

- зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации;

- пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется, необходим только паспорт);

- подать заявку на приобретение машино-места.

К заявке необходимо приложить:

- паспорт;

- документ, удостоверяющий проживание в жилом доме;

- выписку из ЕГРН, выданную не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки.