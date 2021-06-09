Мастерскую построят на Красной площади для ремонта памятника Минину и Пожарскому

Завершить реставрационные работы планируют в ноябре 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Привести в порядок памятник Минину и Пожарскому на Красной площади пытаются последние 60 лет, лишь к Олимпиаде-80 помыли с мылом, а потом то денег на ремонт не было, то специалистов. Четыре года назад осмотрели - больше ждать нельзя, а то лопнет от раздутого формовочного материала. Но денег, как обычно, не было. Объявили народный сбор, частично помогли из Минкультуры. Для реставрации собрали 55 млн рублей. Рассказываем, что будут делать.

Реставрацию долго откладывали

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому ныне знает весь мир. Ежегодно его показывают во время трансляции Парада Победы. А был он установлен на Красной площади в 1818 году - перед Верхними торговыми рядами, позднее переименованными в ГУМ. Торжественное открытие состоялось при императоре Александре I.

- Он посвящен предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Памятник является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Он устанавливался за частные пожертвования, и сегодня происходит тоже самое - реставрация проводится за счет народных средств, - рассказали в Государственном историческом музее.

Ныне памятник стоит в другой части Красной площади. Передвинуть памятник на территорию Покровского собора решили в августе 1931 года в связи с реконструкцией Красной площади и строительством Мавзолея Ленина. Предполагалось, что памятник отремонтируют, но о работах вспомнили только в 1964 году - тогда отчистили скульптуру и барельефы, шпаклевали дырки и выбоины.

Специалисты начали археологические работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше никаких реставрационных работ не проводили. Хотели в 80-х годах, так как специалисты уверяли, что памятник весь в дырках, вовнутрь проникают осадки в виде дождя и снега, появились многочисленные дефекты. А в 2001 году и вовсе рухнул задний барельеф постамента.

- После того, как памятник был передан нам в оперативное управление в 2016 году, то было проведено техническое обследование. Оказалось, что состояние аварийное, - рассказали в Государственном историческом музее.

Около четырех лет искали спонсоров, объявили народный сбор денег. Люди стали присылать средства со всей страны - кто по 50, кто по 100 рублей. Крупные суммы внесли банки и Министерство культуры РФ. Собрано 55 млн рублей.

Реставрация на месте и воссоздание шлема

Памятник уже огородили забором, оставив только проход к Покровскому собору, а специалисты начали археологические работы.

- В основании фундамента мы обнаружили белые камни, которые, возможно, взяты из кремлевских построек. Мы будем изучать их и обязательно сохраним здесь, - рассказывает Леонид Беляев, заведующий отделом археологии Московской Руси, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.

Памятник уже огородили забором, оставив только проход к Покровскому собору Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам же памятник будут реставрировать прямо на Красной площади. Из-за аварийного состояния и габаритов скульптуры (около 18 тонн) его невозможно перевозить. Поэтому решили построить мастерскую непосредственно над памятником - в октябре 2021 года соорудят большой отапливаемый павильон.

- Нам нужно будет снять скульптуру с постамента и переместить на специальный реставрационный стол, который будет внутри павильона. Памятник в плачевном состоянии. В результате коррозии многие годы происходит разрыв оболочки. Если говорить простыми словами, то памятник может разорвать по швам, если мы в ближайшее время не достанем из него формовочную массу и остатки металлокаркаса из черного металла, которые увеличились практически в 2,5 раза, - говорит Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

Скульптура Минину и Пожарскому досталась реставраторам в худшем состоянии. Предстоит усилить фундамент, изъять из полости скульптурной композиции формовочную массу, устранить дефекты литья, а также восстановить утраченные элементы.

Леонид Беляев, заведующий отделом археологии Московской Руси, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Фото: Иван МАКЕЕВ

- Шлем, который расположен в ногах Минина и Пожарского, частично разрушен. Нам нужно воссоздать наушные шлема. А также восстановить буквы памятной надписи, вновь нанести позолоту. После завершения работ скульптуру вернут на постамент - облик будет прежним, мы не собираемся осовременивать. Обнаруженное белокаменное мощение будет сохранено. Планируется также благоустройство территории вокруг памятника и создание архитектурной подсветки, - рассказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

С учетом создания временной мастерской и объемов работ, завершить реставрационные работы планируют в ноябре 2022 года.