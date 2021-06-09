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Общество9 июня 2021 16:00

В столице выбрали лучшие проекты для кварталов реновации

В каждом районе появится уникальный архитектурный стиль
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Одним из ключевых принципов программы реновации является создание уникальных по своему облику кварталов. Фото представлены Москомархитектурой

Одним из ключевых принципов программы реновации является создание уникальных по своему облику кварталов. Фото представлены Москомархитектурой

Участники реновации уже во многих округах Москвы получают ключи от новых квартир. А для тех, кому новоселье светит чуть позже, архитекторы придумали необычные проекты кварталов. Сегодня, 9 июня, столичные власти объявили победителей международного конкурса на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации в Москве. Ими стали 39 команд, среди которых российские и зарубежные архитектурные бюро. Их выбрали из более чем сотни претендентов.

«Одним из ключевых принципов программы реновации является создание уникальных по своему облику кварталов, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район, поэтому было решено провести архитектурный конкурс. Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы реновации особенными».

Фото представлены Москомархитектурой

Фото представлены Москомархитектурой

Названные жюри 39 победителей разработали 52 концепции на 31 площадку проектирования. Эти предложения архитекторов теперь будут дорабатываться для использования в застройке районов бывших пятиэтажек.

- Мы исповедуем идею максимального разнообразия в архитектуре, пытаемся придать каждому району свой облик, чтобы каждый дом был разнообразен, - отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - До конца этого года из отобранных проектов будет детально сделано 700 тысяч квадратных метров в районах реновации. Объём работы огромный. В истории Москвы такое преображение городской среды сравнимо, наверное, с восстановлением столицы после пожара 1812 года. Это будет интересная архитектура. Мы уйдём от ситуаций, как в фильме «Ирония судьбы», когда люди переезжают из района в район и не видят разницы. У нас такого не будет.

Главный архитектор назвал главным минусом советских микрорайонов избыточную стандартизацию. А это не всегда благотворно влияет на жителей.

- Усадьба Кусково или церковь в Вешняках это идентичность моего Рязанского района столицы, где я вырос, - сказал Кузнецов. - В кварталах реновации мы хотим вернуть эту московскую особенность. Это формирует социум и даже эмоциональное здоровье людей.

К примеру, в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы площадки реновации превратят в четыре зоны. Около Живописного моста построят яркий и футуристичный квартал с названием «Техно». Около метро «Народное ополчение» и леса «Октябрьское поле» - спокойную уютную зону «Семья», а ближе к Москве-реке - модный и творческий «Арт».

Фото представлены Москомархитектурой

Фото представлены Москомархитектурой

- В новых кварталах Москвы нам важен поиск локальных идентичности вроде дома-пластины на ВДНХ, - сказал Михаил Бейлин, победитель конкурса «Облик реновации», партнер бюро Citizenstudio. - Теперь кварталы будут обеспечены узнаваемыми деталями, районы приобретут своё лицо. Конкурс даст Москве больше точек идентичности.

КОГО ВЫБРАЛИ

Победителями стали:

1. СПЕКТРУМ ДИАЛЕКТИКА + ATELIER PRO +HEADS GROUP

2. Citizenstudio + C+S Architects+Saga

3. «Гинзбург и Архитекторы»+ ODA+External Referens

4. «ЭталонПроект» + Citymakers + MODUL architectural bureau

5. ТПО «Прайд» (2 проекта)

6. «АИ-Архитектс»

7. Арт-группа «Камень»

8. KRNV architects + LDA Design (2 проекта)

9. Архитектурное Бюро ASADOV (2 проекта)

10. «Архитектурное бюро Т. Башкаева» (3 проекта)

11. Архитектурное бюро «22STUDIO»

12. «Проектное Бюро АПЕКС»

13. Nowadays / Architects of Invention / Unidraft

14. Проектное бюро «BADR5»

15. «ПРОЕКТ-2018» + Алексей Ильин

16. Wowhaus + Tony Fretton Architects

17. Архитектурное бюро «Остоженка» (3 проекта)

18. Архитектурное бюро «Оса»

19. «ХАЙЛАЙТ АРХИТЕКТУРА» + PETITDIDIERPRIOUX Architects (2 проекта)

20. «Моспроект-3»

21. Архитектурное бюро «А.Лен» (2 проекта)

22. НПО ЭПиС «Вектор»

23. Megabudka

24. «Моспроект-4»

25. Архитектурное бюро BUROMOSCOW

26. «МЛА+» (2 проекта)

27. «ПТАМ Виссарионова»

28. «ДиЭй Проджект»

29. Архитектурное бюро SPEECH

30. Архитектурная мастерская «Сергей Киселев и Партнеры» (2 проекта)

31. «Мастер’с План» (2 проекта)

32. ТПО «Резерв»

33. Архитектурная компания Progress

34. Архитектуриум / Dam&Partners Architecten

35. Архитектурная мастерская Кашириных

36. Архитекторы Заха Хадид + А-Проект.К

37. «Мастерская Архитектурных пространств» (MAParchitects)

38. «Яузапроект»

39. «ЮНК Проект»

А СУДЬИ КТО?

Конкурс проводился Москомархитектурой и Институтом Генплана Москвы.

В жюри вошли 32 эксперта. Среди них - представители разных архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, представители общественности и власти.

Каждая из концепций оценивалась экспертами по таким критериям:

- оригинальность;

- разнообразие фасадных решений;

- направленность на формирование идентичности среды;

- включение в градостроительный контекст и сомасштабность человеку;

- устойчивость проектных предложений к адаптации к различным технологиям строительства;

- возможность тиражируемости проектного предложения;

- эффективность предложенного проекта с финансовой точки зрения.

Лучшие концепции кварталов реновации - на сайте конкурса

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