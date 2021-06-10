Мания к брендам: пластиковые стаканчики с Патриков продают по 15 тысяч рублей

Москвичи моют одноразовую посуду дома и предлагают за огромные деньги на «Авито» Фото: Алиса ТИТКО

Патрики и так модное место, а теперь весь инстаграм заполонили фотографии девушек и парней со стаканчиками Gucci из кафе на Малой Бронной. Замечены в этом месте были и представители звездной тусовки, среди которых Рената Литвинова, Софья Эрнст, Александр Гудков. «КП» разбиралась, что происходит и почему москвичи скупают кофейные стаканчики с известным логотипом.

Нет денег – бери в кредит

Интерес вызвало объявление на «Авито»: девушка Ольга продает стаканчик с узнаваемым брендом за 15 тысяч рублей. Забавно, что можно оформить покупку в кредит.

- Это лимитированный бумажный стаканчик для кофе или чая с логотипом итальянского дома моды, - объясняет продавец.

- Вы серьезно хотите продать использованный одноразовый стакан?

- Да.

Объявление на "Авито"

В интернете еще около 20 подобных объявлений, только цены ниже – стаканчики предлагают по 1500, 3000, 5000 рублей. Кто-то готов отдать за 300 рублей. Что вообще происходит?

Иду в то самое кафе, чтобы понять, какая «болезнь» атаковала людей на Патриках. Здесь на месте ресторана Margarita Bistro всего на месяц открылся магазин-бар с итальянскими сумками и кофе московского разлива. Перед входом стоят четыре девушки, охранник держит дверь.

Фото: Алиса ТИТКО

- Не пускают?

- Очередь. Ждем, когда разрешат.

Становлюсь в очередь: это почти как с новыми айфонами, кроссовками Канье Уэста. Смотрю через окошко: девушки покупают кофе и сразу делают селфи, снимают видео. На лицах восторг.

Фото: Алиса ТИТКО

Не сумку купить – так кофе попить

Когда нас пустили в кофейню, оказалось, что в первом зале продают эксклюзивные брендовые сумки, а во втором – кофе. Несколько крохотных столиков из мрамора, на стенах и в витринах сумки от 98 до 280 тысяч рублей. А цены в меню доступнее: латте за 250 рублей, печенье и конфеты – за 150-200 рублей.

- Это же сейчас тренд. Вы откройте Инстаграм, там же все сейчас пьют кофе только из таких стаканчиков, - объясняет 16-летняя покупательница Марина.

Девушки берут в руки брендовые сумки, стаканчики, и начинается фотосессия прямо в кафе.

Фото: Алиса ТИТКО

- Давайте я вам объясню, - услышала наш разговор консультант компании, продающей сумки. – У нас повод – 100-летие бренда. Мы решили познакомить москвичей с ним и арендовали на месяц это кафе. Напитки такие же, как и были, а стаканчики мы привезли из Италии.

- Почему они особенные? Вы видели, что их уже перепродают по 15 тысяч рублей?

- Видели. Это прикольно. Мы думали, что фото стаканчиков могут появиться в соцсетях, но, чтобы продавали… Они не пластиковые, а бумажные. Их, кстати, можно сдать на переработку.

В этот момент зашел мужчина, который показывал своей спутнице сумки: «Вот про эти я тебе говорил».

Кажется, сюда приходят не только за кофе.

Фото: Алиса ТИТКО

Мнение психолога Инги Корягиной

- Бренды воспринимаются людьми как вера и религия. Они дают человеку принадлежность к красоте, уюту и комфорту. Причем сразу, без усилий. Такая легкость «другой» жизни манит и подкупает. В этом и есть сила бренда – безусловная к нему любовь. А в истории со стаканчиками могу сказать, что с москвичами все нормально. Они просто попали под обаяние бренда (это мог быть любой другой), и от него нет защиты.

Фото: Алиса ТИТКО

Было дело

В СССР тоже продавали стаканчики

Первый Макдональдс в Москве в 1990 году штурмовали толпы людей. Чтобы попробовать настоящий гамбургер, нужно было выстоять многочасовую очередь. И тогда тоже была спекуляция. Перекупщики быстро стали перепродавать гамбургеры в очереди. Еще одной фишкой было – унести домой яркую пластиковую посуду и подносы. Зачем? Кто-то говорил, что посуда включена в стоимость обеда и он имеет право ее забрать. Кто-то хотел не на словах доказать, что бывал в Макдональдсе. Красные стаканчики из-под колы продавали, несмотря на то что посуда была одноразовой.